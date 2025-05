Joan Verdú, en la previa del derbi: "Lo mejor que hizo el Espanyol es seguir apostando por Manolo"

La cuenta atrás para el derbi ya ha comenzado. RCD Espanyol y FC Barcelona se ven las caras este jueves en Cornellà-El Prat en un duelo con mucho en juego para blanquiazules y azulgranas. A pesar del gran nivel mostrado por los de Hansi Flick, Joan Verdú (Barcelona, 1983) prevé un encuentro mucho más igualado de lo que pueda parecer. Formado en la cantera del Barça, el que fuera jugador y capitán perico atiende a SPORT en la previa del derbi para analizar las claves del partido y valorar la situación de ambos equipos.

¿Qué tal tu carrera una vez retirado del fútbol? ¿Cómo te va fuera de los terrenos de juego?

Muy bien. Estoy colaborando como periodista haciendo 'Gol a Gol', sobre todo hablando de lo que es Barcelona, haciendo previas y pospartidos. Y todavía estoy jugando, quitándome el gusanillo, con la Kings League, la competición que se inventó Piqué. Competimos los domingos. Y además me estoy formando como entrenador y estoy llevando un juvenil del Girona. Voy dando pasitos en el mundo del fútbol e intentando hacer carrera como entrenador.

Este próximo jueves hay derbi. ¿Qué partido esperas?

Cuando es un derbi, nunca se sabe. A mí me ha tocado vivir unos cuantos. Creo que el factor campo hay que tenerlo muy en cuenta, cuando se juega en Cornellà el público está muy encima y anima muchísimo. Quieras o no, para el equipo local, en este caso el Espanyol, es siempre mucho más fácil jugar. En cambio, para el Barça hay mucha más presión y muchos más nervios. Espero un partido muy igualado, que se va a decidir por pequeños detalles.

Cuando es un derbi, nunca se sabe. A mí me ha tocado vivir unos cuantos. Creo que el factor campo hay que tenerlo muy en cuenta, cuando se juega en Cornellà el público está muy encima y anima muchísimo Joan Verdú — Exjugador de Espanyol y Barça

Saliste de la cantera del Barça. ¿Cómo recuerdas esa etapa? ¿Qué significó el Barça en tu carrera?

Fueron más de diez años, entré en edad cadete y estuve hasta cuatro años en el filial del Barça. Llegué a debutar en el primer equipo. Siempre me he sentido muy orgulloso, fue una etapa muy bonita. Siempre digo que me sirvió para formarme como persona y como jugador. Es una metodología de fútbol muy marcada, el balón es protagonista y desde pequeño te enseñan la cultura Barça. Estoy contento de haber estado tanto tiempo allí.

Destacas en el Barça B, te marchas al Dépor y luego fichas por el Espanyol. ¿Viviste en Cornellà-El Prat tus mejores años como futbolista?

Seguro. A nivel de repercusión, medios y aficionados, la gente me reconoce muchísimo de mi época en el Espanyol. Además, llegué a ser capitán, con mucho orgullo, y fueron cuatro años muy buenos. Me sentí muy a gusto a nivel futbolístico. Creo que me salieron también buenos años a nivel personal. Aunque también en la época en el Deportivo, sobre todo los últimos dos años, estuvimos a un nivel muy alto y compitiendo en Europa. Son épocas que recuerdo con mucho cariño.

Joan Verdú se formó en la cantera del FC Barcelona / Pedro Castroverde

Eras capitán en el Espanyol y titular indiscutible. ¿Por qué se produce tu salida del club?

El club pensaba que quizás no era un jugador tan importante como yo pensaba. El Espanyol estaba atravesando momentos no del todo buenos a nivel económico e institucional. Cuando llegaron las ofertas, me prometieron dos años antes unas condiciones que luego no cumplieron. La última oferta que me hicieron no correspondía a cómo yo creía que debía ser valorado. El club pensaba otra cosa, yo estuve esperando en todo momento al Espanyol, no firmé nada con ningún otro club, incluso ni de equipos potentes que me llegaron el diciembre anterior. Dije que hasta el último momento iba a respetar al Espanyol y que me encantaría llegar a un acuerdo. Por lo que sea, no llegó. Tengo mi verdad, creo que es la única que hay, pero el club pensará otra cosa. No pudo ser y me tuve que buscar la vida en otro lado.

¿Sigues la actualidad del Espanyol?

Sí, sí.

¿Cómo ves al equipo blanquiazul esta temporada? ¿Cómo valoras el trabajo de Manolo González?

Ha ido de menos a más, con momentos muy irregulares. Creo que lo mejor que hizo el club es seguir apostando por Manolo. Si una cosa tiene buena es que es muy versátil. Es capaz de jugar en varios sistemas, los jugadores lo tienen asumido y él les impregna ese carácter competitivo tan importante en cualquier equipo. El hecho de pasar una mala época creo que les ha dado una fuerza en cuanto a grupo, en cuanto a bloque. Ahora creo que se está viendo un Espanyol que es el que todos esperábamos.

El Espanyol ha ido de menos a más, con momentos muy irregulares. Creo que lo mejor que hizo el club es seguir apostando por Manolo Joan Verdú — Exjugador de Espanyol y Barça

El equipo viene de tres derrotas seguidas. Pase lo que pase en el derbi, ¿crees que el Espanyol se salvará?

Sí, no tengo dudas. En el partido ante el Leganés no estuvieron al nivel que nos tenían acostumbrados en los últimos dos meses. Pero al final son partidos difíciles de disputar, contra equipos que se lo juegan todo. Ahora viene el Barça, y siendo un derbi nunca se sabe lo que puede pasar, pero quedando dos partidos de Liga, creo que el Espanyol no tiene por qué sufrir.

Y en cuanto al Barça de Flick, ¿qué opinión te merece el trabajo realizado por el germano?

Ya lo ha demostrado, creo que es un fútbol muy atractivo para el espectador. Un fútbol muy de ataque. Hablando del Barcelona como bloque, es un equipo que nunca se viene abajo en ningún partido, aunque reciba un golpe. Incluso en eliminaciones duras, siempre es un equipo que se repone. Es un equipo joven, con esa ilusión y esas ganas. Sí es verdad que a nivel defensivo tiene cosas a mejorar, sobre todo en los inicios de partido y a balón parado. Creo que ahí es donde estamos viendo que sufre algo más últimamente. Pero creo que es un equipo muy hecho, que sabe perfectamente a lo que juega y, sobre todo, que lo hace con mucha confianza.

Creo que el de Flick es un fútbol muy atractivo para el espectador. Un fútbol muy de ataque. Hablando del Barcelona como bloque, es un equipo que nunca se viene abajo en ningún partido, aunque reciba golpes. Incluso en eliminaciones duras, siempre es un equipo que se repone Joan Verdú — Exjugador de Espanyol y Barça

El Barça ha ganado la Copa y ganará la Liga, ¿qué nota le pondrías?

La nota es muy alta, es un equipo con una media de edad bajísima. Está cimentado por jugadores muy jóvenes que están dando un nivel altísimo. Está aprovechando muy bien la cantera, la gente es de la casa y siente el escudo. Lo da todo para intentar ganar y eso, en cualquier equipo, siempre es un plus.

Joan Verdú pelea un balón con Sergio Busquets en un derbi / SPORT

Si hay que quedarse con un jugador, ese es Lamine Yamal. ¿Merece el Balón de Oro?

Es un jugador diferencial ahora mismo. Le están saliendo las cosas, está con mucha confianza. Se nota importante en el equipo y los demás jugadores que tiene a su alrededor también lo consideran así. Creo que en un jugador de 17 años nunca había visto una ambición tan grande en un equipo. Además, en los grandes partidos, cuando quizás es más difícil de jugar, él siempre saca su mejor versión y eso hay que valorarlo muchísimo.

En un jugador de 17 años nunca había visto una ambición tan grande en un equipo. En los grandes partidos, Lamine Yamal siempre saca su mejor versión y eso hay que valorarlo muchísimo Joan Verdú — Exjugador de Espanyol y Barça

Centrándonos en el derbi, ¿crees que al Barça -al verse ya campeón- puede pasarle factura el desgaste de la Champions y del Clásico?

No, no lo creo. Al ser un derbi, igual que un Barça-Madrid, dejas atrás un poco el tema físico y el tema mental, y te centras en querer ganar. Siempre hay un plus de esa intensidad, esas ganas de querer llevarte el derbi y que la gente esté contenta. Espero un partido muy de tú a tú, de verdad. Por momentos creo que el Barça tendrá más la posesión. El plan de partido de Manolo pasa por intentar buscar las contras, salir al contragolpe. Espero un partido en el que al Barça le va a costar y el Espanyol tendrá sus opciones seguro.

Entonces crees que el Espanyol sí puede meterle mano a este Barça de Hansi Flick.

Al final, si una cosa tiene el Barça, es que sufre en las contras. Si el Espanyol es capaz de hacer un partido en el que el Barça no se sienta cómodo y cuando robe, busque enseguida ser vertical y encuentre la espalda de la defensa del Barcelona, sus opciones las va a tener. El Barça, a nivel de fútbol, llega mucho más rodado. Tendrá mucho más protagonismo con balón, pero para el Espanyol jugar en casa siempre es un plus.

Joan Verdú es presionado por Luka Modric / SPORT

Si te tuvieses que quedar con un jugador del Espanyol, ¿cuál sería?

Lógicamente, la temporada que está haciendo Joan García es de las mejores, ya no de España, sino de toda Europa. Es un jugador que está demostrando un nivel altísimo. Y a nivel más de campo, me quedaría con Javi Puado. Es ese jugador que enlaza muy bien lo que quiere Manolo de tres cuartos para adelante. Es un jugador muy rápido, que tiene gol, que es vertical. Siendo capitán, creo que también es un jugador que hay que tener muy en cuenta.

No me gusta el tema de la invasión. Luego lo que no se puede hacer tampoco es definir esa imagen como 'la afición del Espanyol'. Me sabe mal que, por el hecho de que unos cuantos bajaran y mostraran su disconformidad, se tache a la afición del Espanyol de una cosa que no es Joan Verdú — Exjugador de Espanyol y Barça

Hace dos años el Barça ya ganó el título en Cornellà-El Prat. Como exjugador de ambos equipos, ¿cómo crees que se debe celebrar un título en el campo de uno de tus máximos rivales?

Sobre todo se debe tener respeto. Más allá de que ganes o pierdas. Hay que saber ganar y perder y tener respeto. No me gusta tampoco el tema de la invasión. Luego lo que no se puede hacer tampoco es definir esa imagen como 'la afición del Espanyol'. En su día se dijo que toda la afición del Espanyol era mala, cuando es todo lo contrario. En los cuatro años que viví ahí siempre me mostraron cariño y respeto y me sabe mal que, por el hecho de que unos cuantos bajaran y mostraran su disconformidad, se tache a la afición del Espanyol de una cosa que no es.

Otra de las opciones de que el Barça sea campeón es con una derrota del Madrid hoy. En ese caso, ¿crees que los jugadores del Espanyol deben hacer el pasillo?

Es una muestra de respeto. En el mundo del fútbol hay una serie de valores o normas no escritas. Cuando un equipo es campeón, ya sea Barça o Madrid o incluso el Espanyol, el rival debe darle una muestra de respeto y hacer el pasillo. ¿Si lo tiene que hacer el Espanyol porque el Madrid pierde el día anterior? Creo que lo va a hacer y los jugadores lo van a tener que respetar. En el deporte, por encima de todo está el respeto por el otro equipo.