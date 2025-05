Joan García no es 'Superman'

El derbi entre Espanyol y Barça tenía mucho morbo. Los de Hansi Flick, como sucedió en mayo de 2023 con Xavi Hernández en el banquillo, querían volver a saborear la felicidad de conquistar el título liguero en Cornellà-El Prat. Sensación que pudieron revivir gracias a un impresionante gol de un Lamine Yamal que ya no sorprende a nadie pese a tener 17 años y a la sentencia de Fermín López en el añadido. Sin embargo, el choque entre pericos y culés también era un examen importante para Joan García.

El portero de Sallent de Llobregat ha explotado esta temporada con actuaciones impresionantes que han permitido que el equipo de Manolo González tenga la permanencia muy cerca a estas alturas de curso. Por ello, ha despertado el interés de muchos clubes importantes a sus 24 años. Uno de ellos, el Barça.

La decisión de Szczesny marcará el camino

El futuro de Szczęsny está en el aire. El club azulgrana le ha ofrecido dos años más para competir con Ter Stegen, pero el polaco aún no ha tomado una decisión. Hay acuerdo económico, pero no tiene claro si continuar en el fútbol profesional o volver al tranquilo retiro que tenía en Marbella. En el caso de que opte por lo segundo, el Barça moverá ficha en el mercado.

Szczesny em el partido ante el Espanyol / EFE

Joan García y Lucas Chevalier, del Lille, son los favoritos. El precio sería similar, unos 30 millones de euros. En el caso del catalán, que tiene ofertas de la Premier League, pasaría a costar 15 ‘kilos’ si su equipo desciende, algo muy improbable.

Bajo lupa en el derbi

Seguido bajo lupa durante el derbi, no pudo lucirse en exceso. El Barça cuajó un partido raro y, lejos de dominar como de costumbre, no castigó constantemente la portería perica. En el primer tiempo, solo tuvo que atrapar un disparo mordido de Raphinha desde la frontal.

Joan García, durante el partido contra el Barça / Enric Fontcuberta / EFE

En la segunda parte, poco pudo hacer ante el gol imparable de Lamine Yamal a los 53 minutos de partido. Era imposible sacar ese disparo, que iba teledirigido a su escuadra derecha. Intuyó el disparo, dando tres pasitos para recortar distancia con el palo, pero aunque voló con todo, no estuvo ni cerca de frenarlo. Ni ‘Superman’ podía llegar a esa pelota.

Lamine Yamal celebra su golazo ante el Espanyol / VALENTÍ ENRICH

Con el gol, el Barça tampoco fue capaz de embotellar al Espanyol. Ni con la expulsión de Leandro Cabrera por agresión a Lamine Yamal. Ya con el Espanyol a la desesperada, no pudo evitar el 2-0 de Fermín López, que fusiló completamente solo desde la frontal. El trabajo estaba hecho. Joan García no pudo evitar ver al Barça campeón de Liga en Cornellà-El Prat, aunque no les dejaron celebrar el merecido título sobre el césped.