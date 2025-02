Joan García: "Nunca me iría por la puerta de atrás"

Joan García sabe que su futuro podría estar lejos del Espanyol. Fran Garagarza, director deportivo, aseguró este miércoles que el club necesita una gran venta en verano y todos los números apuntan al guardameta blanquiazul, que en caso de marcharse, espera que no sea por la puerta de atrás.

En una entrevista con el periodista Javier de Haro, Joan García fue preguntado por su más que probable salida del Espanyol. "Nunca se sabe, pero si me tengo que ir, cómo no me voy a despedir bien. Es el club que me lo ha dado todo y, si al final me tengo que marchar y me fuese por la puerta de atrás, no me iría bien", aseguró el guardameta. “De momento no pienso en eso, suficiente tenemos con pensar en el partido del fin de semana. Nunca se sabe, pero ojalá que si se da, sea de la mejor manera”, insistió.

Joan García repasó sus inicios en el Espanyol, donde apenas tenía minutos y generaba dudas en algunos entrenadores y directores deportivos. La clave, la paciencia: “Al final confiaba en el trabajo que hacía día a día. Pensaba internamente que estaba preparado y al final nunca se sabe cuando te va a llegar la oportunidad y tienes que estar listo. El fútbol no espera y hay que estar preparado para cuando te toque jugar”.

El juego de pies

En lo deportivo, el de Sallent valoró el gol de Roberto ante el Athletic tras el error de Unai Simón: "Tenemos nuestros analistas. Sabíamos que Unai con los pies es muy bueno y tiene esa confianza de aguantar el balón. Pero a veces eso te hace tener el balón en los pies demasiado tiempo. Lo sabíamos y Roberto está muy rápido y por suerte creyó en ello". Joan también tiene buen juego con los pies y asegura que lo principal es la confianza: "Algún día la liaré, pero que yo me sienta con confianza y seguridad es algo que ayuda a la gente y sobre todo a mis compañeros. Pero aviso de que alguna liada habrá, porque en el fútbol siempre hay errores".

Sobre el partido del sábado ante el Alavés, Joan no lo considera una final. "Sabemos que estará igualado, lo consideramos un partido importantísimo. No definitivo, pero crucial para dar un paso adelante. Los tres puntos nos separarían un poco y también nos darían confianza. No juegas igual siendo penúltimo que estando tres o cuatro posiciones por encima. Ganar en Vitoria sería importantísimo por los partidos que vienen", analizó el portero.

Finalmente, preguntado por la selección española, aseguró que es algo que no le quita el sueño: "Ojalá. Es algo que te hace ilusión, pero no es algo que piense en este momento. Si se tiene que dar, se dará, pero no me impide dormir por las noches".