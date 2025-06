"¿Joan Garcia? A este nivel, ser suplente le cortaría las alas. Es mejor no frenarlo"

La salida de Joan Garcia rumbo al FC Barcelona es ya un secreto a voces. A falta de la oficialidad, el guardameta de 24 años abandonará el RCD Espanyol para vestirse de azulgrana tras el pago de los 25 millones de la cláusula y un contrato de 5 años. Un traspaso ilusionante para la afición culé y traumático para los pericos, que pierden a su gran estrella de la pasada temporada y al guardameta con mayor proyección de nuestro fútbol.

Iker Venteo (Vilanova del Camí, 2003) vivió de primera mano el ascenso del portero de Sallent. Compartiendo posición en el campo, Venteo se formó en las categorías inferiores del Espanyol durante 10 años hasta marcharse rumbo a la Primera RFEF de la mano del Algeciras tras pasar por el filial. Después de una temporada más que notable en lo individual (con paradones incluidos), analiza como perico confeso (le viene de familia) y ya desligado definitivamente del club de su vida el adiós de Joan Garcia.

SU SALIDA AL BARÇA Y LA POSTURA DEL ESPANYOL

Llegado al Espanyol en 2016 a la edad de 15 años y tras su debut con el primer equipo en diciembre de 2021 en Copa del Rey, Joan Garcia cambiará el blanquiazul por el azulgrana. Preguntado sobre su marcha, Iker confiesa a SPORT que "me sorprendió que fuera el Barça, la verdad, pero no por su nivel, que ha sido buenísimo. Entrené más de una vez con el primer equipo, cuando yo estaba en el filial, y el año que yo lo vi de cerca estaba increíble".

Venteo, formado en las mismas condiciones que Garcia, incide en el apoyo brindado por el Espanyol a lo largo de su carrera. Joan "era un portero de futuro, siempre lo han dicho", "era de los jugadores que más cariño ha recibido en el Espanyol, el club le ha ayudado en todo".

LA DECISIÓN

Marcharse al Barça siendo jugador del Espanyol nunca es fácil. La rivalidad es la que es y siempre duele perder a tu mejor jugador y que sea el vecino quien se lo lleve. "Si lo ve bien para su crecimiento, adelante. Hay que desearle lo mejor. Al final el Barça siempre es el Barça. En el Espanyol el sentimiento de club nos lo inculcan desde pequeños.Yo si me pongo en su lugar lo entiendo, está pensando en su futuro", reflexiona.

"Ha dado puntos al Espanyol y gracias a él estamos otro año en Primera. Al final existe una rivalidad y los aficionados son libres de expresarse. Cuando el Espanyol juegue contra el Barça le van a pegar una apretada importante. Pero mira Courtois con el Atlético y el Real Madrid: mal no le ha ido...".

LA COMPETENCIA EN EL BARÇA

Asumida su llegada al conjunto azulgrana, uno de los temas más candentes es el de la competencia con Marc André Ter Stegen y Wojciech Szczesny (Iñaki Peña tiene claro que debe cambiar de aires). Siendo el guardameta polaco un claro suplente (asumido por él mismo), el problema recae en el caso del alemán, que está enfadado por su situación y durante la concentración con Alemania quiso dejar claro que nadie del Barça se ha comunicado con él.

A la espera de ver como se resuelve el caso, Iker tiene muy claro que "jugando a este nivel, ser suplente le cortaría las alas. Tiene la dinámica de juego y va para arriba, es mejor no frenarlo. Ha demostrado estar preparado para jugar en Primera, aunque tiene mucho que aprender, como cualquier portero. Ter Stegen le puede dar un buen ejemplo y toda su experiencia y también está Szczesny, que le puede dar consejos muy útiles".

Ter Stegen, en el Gamper / Agencias

Para tratar de tapar el enorme agujero que dejará Joan tras su marcha del Espanyol, Venteo vaticina quién debe ser su sustituto: "Hay que apostar por Ángel (Fortuño). Es un porterazo, y con confianza...". Sus palabras concuerdan con la predicción de José Aurelio Gay, quien fuera entrenador del filial del Espanyol entre 2019 y 2021 - coincidiendo con Joan Garcia en su último año de juvenil - , en una reciente y recomendable entrevista con SPORT.

"Yo siempre he llevado bien el rol de ser suplente, siempre me lo he tomado como un aprendizaje. También depende de la gestión del vestuario y del compañerismo de cada uno. El año del filial, Manolo hizo una buena gestión conmigo, y gracias a él salí contento. Me alegro muchísimo por él, es una persona increíble".