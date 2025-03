Joan García, el mejor portero de LaLiga

El Espanyol de Manolo González, a pesar de disponer de uno de los límites salariales más bajos de la competición, es un firme candidato a lograr la salvación a final de curso. Y lo es porque cuenta en sus filas con la gran revelación de la temporada en LaLiga EA Sports: Joan García. El guardameta blanquiazul, con actuaciones antológicas bajo palos, sostiene a un equipo que se nutre principalmente de sus paradas y de los goles de Puado.

La magnífica temporada de Joan García ha vuelto a abrir un debate que parecía cerrado en la Roja. ¿Merece el guardameta de Sallent ir convocado con la selección española? La competencia es cara con nombres como Unai Simón, David Raya, Álex Remiro o incluso Robert Sánchez, pero el nivel mostrado por el portero perico y la proyección que se le presupone hacen que Luis de la Fuente dude de cara a la convocatoria de este viernes.

Los inicios no fueron fáciles

El de Joan García en el Espanyol no ha sido precisamente un camino de rosas. El canterano perico vivió varios años a la sombra de otros porteros hasta consolidarse como fijo e imprescindible en el primer equipo blanquiazul. Sucedió el año pasado tras una lesión de Pacheco y la posterior llegada de Manolo González, su principal valedor. El técnico gallego acertó al darle continuidad bajo palos -nadie lo había hecho hasta entonces- hasta convertirse este año en uno de los mejores porteros de LaLiga, sino el mejor.

Joan García, en un entrenamiento con el RCD Espanyol / RCD Espanyol

El de Sallent debutó con el filial en la por entonces llamada Segunda B un 28 de septiembre de 2019, en su último año como juvenil. "Joan y Fortuño vinieron del Juvenil, ambos con un nivel extraordinario. Eran los porteros de futuro. Empezó Adrián (Adri López, ahora en el Arenteiro), pero rápidamente vimos que Joan García tenía unas facultades fantásticas. Era un chico alto, con buena medida, dominaba muy bien el juego aéreo y se movía muy bien bajo palos, algo que no era muy habitual. Era rapidísimo, tenía unos reflejos francamente buenos. Demostró unas cualidades fantásticas y fue por lo que empezamos a contar con él", explica a SPORT José Aurelio Gay, el técnico que le hizo debutar en el Espanyol B.

Joan García tenía unas facultades fantásticas. Era un chico alto, con buena medida, dominaba muy bien el juego aéreo y se movía muy bien bajo palos, algo que no era muy habitual. Era rapidísimo y tenía unos reflejos francamente buenos José Aurelio Gay — Exentrenador del Espanyol B

Ese año solo disputó un par de partidos, pues incluso antes de ser titular en el filial ya fue reclamado para entrenar con el primer equipo. "En uno de esos entrenamientos, se lesionó. Había tenido un problema de menisco en la rodilla, le tuvieron que operar y tuvo dificultades en la recuperación. Pasó un tiempo superando obstáculos, pero su recuperación fue buena", comenta Gay.

José Aurelio Gay fue entrenador del Espanyol B e hizo debutar a Joan García con el filial / RCD Espanyol

Tras la lesión, Joan "volvió a demostrar lo que ya sabíamos, que era un portero de garantías para el futuro", y eso le bastó para dar el salto al primer equipo la temporada siguiente. En la campaña 20/21 compaginó su tarea como guardameta en el filial con labores de tercer portero del primer equipo, con Diego López como titular y Oier Olazábal como meta suplente en Segunda División. Pese a ser un habitual en las convocatorias de Vicente Moreno, nunca llegó a debutar.

Los errores le hicieron más fuerte

El premio le llegó la temporada siguiente ya en Primera División (21/22), a pesar de contar con muy pocos minutos y repetir el rol de tercer portero, esta vez ya sin participación en el Espanyol B. El 1 de diciembre de 2021 se estrenó con el primer equipo en un partido de Copa ante el Solares (victoria por 2-3) -donde un fallo de cálculo de Joan García supuso un gol de falta muy lejano de los cántabros- y repitió ante el Palencia Cristo Atlético. En Liga, debutó a los 20 años el 10 de enero de 2022 ante el Elche (derrota por 1-2), donde tampoco brilló y su juventud le volvió a pasar factura con un error en la salida en el segundo gol de los ilicitanos. Mismo fallo que provocó el empate del Levante el 12 de marzo tras sustituir a Diego López por lesión.

Joan García no tuvo su mejor debut con el primer equipo ante el Solares en diciembre de 2021 / RCD Espanyol

Esos errores de bulto le impidieron afianzarse como titular en la siguiente campaña, la 22/23. El adiós en verano de Diego López, leyenda perica tras seis temporadas en el club, dejó un vacío enorme en la portería que no se supo llenar con los fichajes de Benjamin Lecomte y Álvaro Fernández. El francés abandonó la entidad en invierno tras varias actuaciones de muy bajo nivel. El ahora portero del Sevilla, por su parte, también protagonizó errores críticos durante la primera vuelta que costaron puntos.

Desde el club, algunos que ya le conocíamos, sabíamos que en cuanto le dieran la oportunidad no la iba a dejar escapar, porque sus condiciones son extraordinarias José Aurelio Gay — Exentrenador del Espanyol B

A pesar del desastre en la portería, no se le dio ninguna oportunidad a Joan García. De hecho, en el mercado de invierno el Espanyol fichó a Pacheco -titular lo que restaba de temporada-, pero la mala racha inicial no permitió al cuadro perico mantener la categoría. Pese a vivir en el ostracismo, todo el mundo en el club sabía que los errores no iban a cortar la proyección de Joan García y que el de Sallent iba a ser el portero del futuro. "Desde el club, algunos que ya le conocíamos, sabíamos que en cuanto le dieran la oportunidad no la iba a dejar escapar, porque sus condiciones son extraordinarias", asegura José Aurelio Gay.

El portero de moda

Es evidente que el fútbol son mucho más que datos, pero las estadísticas demuestran el excelente rendimiento que está exhibiendo Joan García esta temporada. El guardameta catalán encadena actuaciones a un nivel superlativo y, sin duda, es uno de los responsables de los 28 puntos que ha sumado el Espanyol hasta estos momentos.

El canterano perico es ni más ni menos que el guardameta con más paradas de toda LaLiga EA Sports con 96, por delante de Sergio Herrera (90) y Jasper Cillessen (89). Nadie ha parado más que él en el campeonato español. Y por si esta enorme cantidad de intervenciones fuera poco, el 61,46% de las paradas de Joan García se han producido tras disparos desde dentro del área, añadiéndole todavía más dificultad. Muy sonadas han sido sus intervenciones ante jugadores como Yangel Herrera (Girona) -quizás la mejor parada de LaLiga-, Sucic (Real Sociedad) -mejor atajada del mes de febrero-, Lukebákio (Sevilla) o Mbappé (Real Madrid).

Joan García, durante el partido entre el Espanyol y el Athletic / RCD Espanyol

Del mismo modo, el portero de Sallent ha sido capaz de detener el 25% de los penaltis que le han lanzado. Casi nada. Quizás el único 'pero' es que solo ha logrado cuatro porterías a cero en 26 partidos, aunque jugar en un equipo que lucha por la permanencia le ha perjudicado en esa materia. Además, el guardameta perico tiene muy buen pie con el balón. Registra más de un 65% de acierto en los pases, y en ningún caso le tiembla el pulso cuando le aprietan los delanteros rivales. Todo un seguro de vida.

¿Merece la llamada de Luis de la Fuente?

Con este espectacular nivel, la pregunta es obligada: ¿Irá Joan García con la selección? La respuesta es sencilla: sí. Pero la única duda es cuándo lo hará. Luis de la Fuente dará a conocer este viernes la lista de convocados para los cuartos de final de la Nations League frente a Países Bajos con la incógnita en la portería. "España es un país donde levantas una piedra y salen porteros buenísimos. Y Joan es uno de ellos", valora José Aurelio Gay. Indudablemente, el guardameta del Espanyol merece ir, pero la competencia es feroz con Unai Simón, David Raya o Álex Remiro como habituales en la Roja.

"Joan tiene unas condiciones fantásticas: buen juego aéreo, valiente, con buenos reflejos bajo palos para hacer dos o tres intervenciones seguidas, en cuanto toca el suelo se levanta rápidamente, buen juego de pies... Entrena muy bien, no acaba nunca de marcharse al vestuario, analiza un José Aurelio Gay que añade que "Joan va a seguir mejorando, no sé si es pronto para la selección porque hay muchos porteros, pero esta temporada está demostrando estar entre los cinco mejores del campeonato. Es un portero de garantías para Primera División y, por lo visto esta campaña, se está agrandando, está creciendo y puede jugar en cualquiera de los grandes de este país o de otra liga".

Joan García ya estuvo a las órdenes de De la Fuente en la Sub-21 y fue convocado por Santi Denia para los Juegos Olímpicos de París / SPORT

Fijo en las categorías inferiores de la Selección, no hay ninguna duda de que méritos ha hecho para ir con la absoluta. Y cuenta con un buen antecedente. En la temporada 2021-22, Luis de la Fuente ya le dio a Joan García la oportunidad en dos encuentros con la Sub-21. Asimismo, el canterano blanquiazul formó parte de la selección española que logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, aunque no llegó a disputar ningún minuto. ¿Ha llegado la hora de Joan García con España?