Joan García, sobre su futuro: "Conocemos mi situación y la del club, puede pasar cualquier cosa"

El futuro de Joan García sigue en el aire. El portero del RCD Espanyol abandonará la disciplina blanquiazul este próximo verano. La única duda es saber cuál será su próximo destino, con varios equipos de la Premier y de LaLiga interesados en su situación.

El guardameta perico se ha convertido esta temporada en una de las revelaciones de LaLiga e incluso ya se le etiqueta como uno de los mejores porteros del mundo en la actualidad. El de Sallent tiene contrato con el Espanyol hasta 2028, pero sus grandes y milagrosas actuaciones y su suculenta cláusula de rescisión (25 millones de euros) despiertan el interés de los grandes de Europa.

Ajeno a los rumores, Joan García sigue centrado en terminar el curso con el Espanyol y seguir a gran nivel para cerrar la salvación del club de su infancia de una vez por todas. "Es verdad que hubo mucho interés el verano pasado, sobre todo por parte del Arsenal, pero al final me quedé aquí y desde entonces he estado 100% concentrado en esta campaña", afirmó en una entrevista con 'The Associated Press'.

Todos sabemos la situación que hay, no solo mía, sino también del club. Puede pasar cualquier cosa. Lo que tenga que pasar ya pasará, sea lo que sea, ya nos preocuparemos de eso cuando toque Joan García — Portero del RCD Espanyol

Preguntado por su futuro, el portero blanquiazul aseguro que “evidentemente todos sabemos la situación que hay, no solo mía, sino también del club. Puede pasar cualquier cosa”. "Lo que tenga que pasar ya pasará, sea lo que sea, ya nos preocuparemos de eso cuando toque", añadió el mejor portero de LaLiga de los meses de febrero y marzo.

Sus fortalezas

El propio Joan García tiene claras cuáles son sus fortalezas, esas que alimentan el interés de los grandes europeos: "Creo que soy un portero que transmite mucha seguridad y confianza al tomar decisiones, es muy importante en un portero que las acciones que tengas, las soluciones con seguridad. Con los años he aprendido a aceptar mis errores y a usarlos para mejorar”.

También se pronunció el guardameta sobre los elogios de Manolo González, que llegó a decir en rueda de prensa que el Espanyol tiene "un portero que marca diferencias; es como cuando el Barça tenía a Messi. Va a ser una referencia mundial". En respuesta a esas palabras, Joan pensaba entre risas que su entrenador "estaba loco, aunque entiendo un poco lo que dice". "Hay momentos en los que he protagonizado jugadas para ayudar al equipo y estoy muy feliz de que el entrenador me apoye", añadió.

El club de su infancia

Salido de 'La21', Joan García quiso defender la posición del Espanyol en Catalunya: "Desde fuera, puede parecer que el Espanyol es un club pequeño, pero hay muchos aficionados en Barcelona y en el resto de Catalunya".

“Siempre es emocionante y te llena de orgullo cruzarte con algún perico. Cuando te saluda un aficionado, notas que lo hace con mucho cariño”, concluyó el canterano de la Dani Jarque.