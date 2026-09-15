Joan Garcia explica su salida del Espanyol y su fichaje por el Barça: "No fue difícil y creo que acerté"

Hará más de un año de su salida, pero cierto sector de la afición perica no olvida. Quedó patente durante el encuentro frente al Sevilla, cuando en una parte de la gradería del RCDE Stadium se oyó el cántico "Queremos la cabeza de Joan". Días después de lo ocurrido en Cornellà-El Prat, Joan Garcia recuerda cómo le llegó el interés del Barcelona y cómo se gestó una decisión que aún suscita malestar en el entorno blanquiazul.

El guardameta culé, afianzado en el once de Hansi Flick desde el primer día, reveló cómo recibió la propuesta del Barcelona en 'Late Xperience', programa de 'Movistar+': "Hay una mezcla de emociones porque al final siempre pasa, hay rumores, hay mucha prensa, mucha gente que lo sigue, que suenan muchas cosas y algunas son verdad, otras no, pero cuando una vez ya te dicen que es en serio, que me quieren hacer una apuesta buena por mí, pues bueno, asimilarlo, hablarlo muchísimo con mi gente, con mi familia, pensar que sería lo mejor para mí y para ellos también y a partir de ahí tomar la mejor decisión".

Eso sí, no se trató de una decisión complicada: "No fue difícil y creo que acerté". Unas palabras que pueden escocer en el entorno perico, aunque también admiten otra lectura. El Espanyol encontró encontró en Dmitrovic un sustituto cuyo rendimiento está siendo más que solvente y, además, los 25 millones de euros de la cláusula de rescisión de Joan Garcia permitieron a la dirección deportiva disponer de un margen económico importante para acometer las operaciones del pasado mercado veraniego.

El portero del Espanyol Joan García durante el encuentro de Laliga EA Sports entre el Espanyol y Real Madrid / EFE/Siu Wu

Y luego está la libertad del propio Joan más conveniente para su carrera. El portero entendió que la propuesta del Barcelona encajaba con sus aspiraciones deportivas y decidió aceptarla. Sus actuaciones bajo palos disiparon cualquier debate: 21 partidos sin encajar, un 82% de efectividad en las paradas, la conquista de la Liga y la Supercopa de España y un Mundial. Todo ello le valió una más que merecida nominación al premio de Mejor Portero del Año en el Balón de Oro.

El cántico, en el informe de LaLiga

LaLiga dejó constancia de lo sucedido en la nota informativa remitida a los organismos competentes para su correspondiente estudio. Según recoge el documento, el cántico tuvo lugar un minuto antes del inicio del Espanyol-Sevilla y fue entonado por aficionados ubicados en los sectores 109, 110 y 111 del Gol Cornellà, dentro de la Grada Canito.

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La patronal sitúa su duración en aproximadamente 25 segundos y señala que estaba dirigido al portero del Barcelona.