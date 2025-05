Joan Garcia sí va con Catalunya

Catalunya jugará ante Costa Rica su tradicional encuentro amistoso este miércoles 28 de mayo en el Estadi Johan Cruyff a partir de las 19 horas. Gerard López, seleccionador catalán, ha dado a conocer este lunes por la mañana a los 22 futbolistas que vestirán la camiseta conmemorativa del 125 aniversario de la Federació Catalana de Futbol.

Entre los convocados está Joan Garcia, portero del Espanyol. Su nombre ha sobrevolado durante toda la mañana Las Rozas porque en el conjunto blanquiazul estaban pendientes de si Luis De la Fuente le incluía en su lista y, por lo tanto, su cláusula de rescisión habría aumentado de los 25 millones actuales a los 30. Finalmente su precio de salida seguirán siendo esos 25 'kilos'.

El portero del Espanyol, Joan Garcia, en un calentamiento / EFE

Su no convocatoria, además, ha permitido a Gerard López contar con el portero de moda de la Liga, en la que ha sido clave para que su club siga jugando en Primera División. Ahora mismo es, seguramente, el mejor guardameta de la competición. Por eso el Barça está tratando de ficharle, aún siendo conscientes de que la operación no es sencilla porque Joan Garcia ha crecido en el fútbol base periquito y dar ese paso no es sencillo a nivel emocional.

Tres del Barça en la lista

El Barça estará representado en el combinado que dirige Gerard López gracias a la inclusión en la lista de Èric Garcia, Pau Víctor y Gerard Martín. Son varios los futbolistas que también aporta el Espanyol, además del guardameta, porque Javi Puado, Jofre Carreras, Pol Lozano, Edu Expósito también estarán ante Costa Rica. Gerard López ha asegurado que "este año tenemos a siete debutantes y demostraremos que hay mucha calidad en la lista. Estoy convencido de que la afición catalana reponderá".

Gerard López, además de Joan Garcia, también ha convocado a Dani Cárdenas (Rayo Vallecano), Èric Garcia (Barça), Arnau Martínez (Girona), David López (Girona), Oriol Romeu (Girona), Álex Moreno (Notthingham Forest), Edu Expósito (Espanyol), Ferran Jutglà (Brujas), Sergio Gómez (Real Sociedad), Gerard Martín (Barça), Aleix Garcia (Bayer Leverkusen), Mika Mármol (Las Palmas), Ramon Terrats (Getafe), Jofre Carreras (Espanyol), Pau Víctor (Barça), Keita Balde (Monza), Pol Lozano (Espanyol), Raúl Moro (Valladolid) y Sergi Cardona (Villarreal).