Joan Collet, expresidente del Espanyol: "Vivimos al lado de un monstruo que se lo come todo"

El Espanyol vive un buen momento a pesar de las dos derrotas consecutivas en LaLiga. El club perico, que recientemente celebró su 125.º aniversario, atraviesa un auténtico aluvión de buenas noticias y alegrías que sumen a su afición en un estado de inmensa felicidad. Vuelven los buenos tiempos a la entidad blanquiazul.

En el marco de la celebración del pasado 28 de octubre, Joan Collet atendió a SPORT para hablar de la actualidad de la entidad perica, así como de sus mejores recuerdos o el significado de ser de un club tan especial como el RCD Espanyol. El que fuera presidente entre 2012 y 2016 apuntó que llegar a 125 años de historia "es muy importante para los miles de socios y socias del club". "Hemos crecido y vivimos en esta ciudad, así que es una alegría para todos", señaló.

Collet ejerció cuatro años como máximo mandatario, pero lleva el sentimiendo perico desde pequeño. Son tantos años de recuerdos que "no podría destacar solo uno". No obstante, admitió que hay algunos "positivos y otros negativos: la muerte de Jarque, las finales de la UEFA...han sido muchas alegrías también".

Además, el expresidente se atrevió a definir el Espanyol: "Somos un club peculiar. Ni mejores ni peores que nadie, pero sí peculiares, porque lo que pasa aquí ocurre en muy pocos lugares. Vivimos al lado de un 'monstruo' que se lo come todo, tanto a nivel mediático como deportivo, y nosotros seguimos aquí, resistiendo y luchando con orgullo".

El exdirigente quiso reivindicar la esencia familiar del espanyolismo, un rasgo que considera parte del ADN del club: "Somos una afición muy de familia, y a veces eso se dice casi como algo despectivo, como si fuéramos ‘el club de las familias’. Pero es la realidad: aquí la gente no se hace del Espanyol por los títulos ni por los éxitos, sino por tradición, por lo que se vive en casa, de padres a hijos, de abuelos a nietos. Eso pasa en muy pocos sitios. Y teniendo en cuenta dónde estamos, con 30.000 personas en el campo y siendo la segunda entidad deportiva más importante de Catalunya, creo que eso tiene un mérito enorme".

Por último, Collet valoró con cautela los primeros pasos de la nueva propiedad encabezada por Alan Pace, aunque reconoció la buena sintonía inicial. "Aún no se puede valorar; hace pocos días que han llegado. Lo que sí es cierto es que han generado mucha ilusión. Y hay algo que para mí es muy importante: desde el primer momento han salido a la calle, han sentido el ambiente, han conocido a la gente y se han identificado con el club, con Catalunya y con la lengua. Eso es muy importante", reconoció.