Joan Collet, expresidente del Espanyol: "Los que se extrañan por lo de Joan García son los mismos que avalaron todo lo que pasó con Figo"

El primer derbi del año y de la temporada está a la vuelta de la esquina. El próximo 3 de enero, el Espanyol recibirá en casa al FC Barcelona y todos los focos apuntan a la misma persona: Joan García. Será el regreso del portero catalán a la que fue su casa durante muchos años, pero esta vez vistiendo la camiseta azulgrana. Sabedores del recibimiento que le espera al portero de Sallent, son varias las instituciones o personalidades pericas que piden "cabeza" para "no caer en provocaciones".

En ese sentido, el último en pronunciarse sobre Joan García ha sido Joan Collet. El que fuera presidente del RCD Espanyol entre 2012 y 2016, en declaraciones para 'El Partidazo de COPE', opinó que la situación "se ha caldeado más de la cuenta". "La cosa está demasiado caliente", apuntó mientras pidió centrar el foco en lo deportivo: "El riesgo es muy alto y nos estamos jugando mucho".

“A todos nos supo mal, fue un golpe muy duro que un jugador como Joan, que encima era de la cantera, todo lo que pasó el último partido besándose el escudo, a todos nos supo mal”, explicó Collet al ser preguntado por el fichaje de Joan García por el eterno rival. Sin embargo, y pese al enfado, el exdirectivo blanquiazul pide cautela a la afición perica para que su propio club no salga perjudicado: "Estamos ya rozando el extremo, ¿no? Se puede gritar, se puede silbar, pero yo creo que de aquí ya no tiene que pasar".

Joan Collet, durante la gala del 125 aniversario / SPORT

Las redes y el 'caso Figo'

Y es que un derbi es un derbi. Más allá de los alicientes externos que varían temporada tras temporada, el foco debe estar en lo deportivo, donde el RCD Espanyol encadena cinco victorias consecutivas y es quinto en LaLiga. "Hay cosas más importantes, tenemos un partido muy importante, jugamos contra nuestro rival ciudadano, un partido del que podríamos sacar pecho durante muchos meses. Tendríamos que enfocarnos en eso, en lo que supone para nosotros, en lo que vivimos en Catalunya siempre en minoría", valoró Collet al respecto.

El expresidente insistió en esa idea de dar prioridad a lo que suceda en el terreno de juego, calificó como lógica la decisión de colocar redes detrás de las porterías ("si hubiese sido un jugador como Figo no hubiera hecho falta, pero siendo portero...") y dejó un mensaje para la afición blanquiazul, pero también para la azulgrana: "No podemos caer en la tentación ni en el error de lo que pasó con Figo. Los mismos que se están extrañando de lo que está pasando, la misma gente que no entiende el porqué de Joan García, son los que avalaron todo lo que pasó con Figo".

Figo era el gran ídolo del barcelonismo pero decidió irse al Real Madrid / Sport

Y recuerda Collet que la rivalidad no solo va en una dirección: "Incluso los mismos jugadores y compañeros de Joan García en el FC Barcelona pueden crear provocaciones, está la cosa muy caliente. Cuando suene su nombre, que silben y lo que haga falta, pero luego, a por ellos. Y cuidado, no nos equivoquemos, que parece que aquí los únicos rivales y 'antis' somos nosotros. Y también hay mucha gente del Barça que espera el partido, pero por nuestra desgracia de cada 10 ganamos 1 o ninguno. Hay muchos culés, entre Espanyol y Real Madrid, se quedan con el Real Madrid".

El horario, polémico

El derbi, previsto para el próximo sábado, se disputará a las 21.00 horas de la noche, un horario que sorprende a Joan Collet teniendo en cuenta los consejos de los Mossos d'Esquadra, que recomiendan siempre fijar un partido de estas características para las 16.15h de la tarde o incluso antes para garantizar mayor seguridad.

"Estando yo en la presidencia, cuando había un partido complicado, los Mossos d'Esquadra aconsejaban siempre jugar a primera hora, y mejor a las 2 que a las 4 y cuarto. Es el criterio policial, por lo que ha sido una decisión increíble. Lo declaran de alto riesgo, meten 300 auxiliares, 400 policías y 500 Mossos, pero luego se juega a las nueve de la noche", criticó Collet, el presidente que prometió no ir más al Camp Nou y cumplió su palabra: "Son las 2 horas más largas de todo el año y prefiero pasarlas en otro sitio".