Javier Ribalta, opción para la dirección deportiva del Espanyol

Los resultados marcan los 'tempos' del RCD Espanyol. Y por el momento, la salvación no termina de llegar mientras crece el nerviosismo en el entorno, tanto con Manolo González como con una plantilla incapaz de ganar durante 16 jornadas consecutivas y abroncada como pocas veces se ha visto en Cornellà-El Prat. Sin embargo, paralelamente, Alan Pace trabaja en una reestructuración del organigrama deportivo.

El presidente de la entidad blanquiazul, que acaba de cambiar de entrenador en su otro club -el Burnley- una vez certificado el descenso, rastrea diferentes opciones para una dirección deportiva perica que podría sufrir cambios una vez concluya la presente temporada 25/26, aunque de momento el club no ha tomado una decisión definitiva y el equipo de Fran Garagarza (de baja médica tras su infarto) sigue trabajando en la planificación deportiva de la próxima campaña.

Según pudo saber SPORT, uno de los nombres que gusta a la propiedad encabezada por Pace y que se encuentra en la órbita de la entidad catalana es el de Javier Ribalta, reconocido seguidor del Espanyol y actual jefe de deportes del AEK Atenas.

La idea que tiene la propiedad americana pasa por una reestructuración del organigrama deportivo, consciente de los problemas que puede traer la creación del famoso 'comité deportivo' que coordina Sergio Ortega desde la baja de Garagarza y que cuenta con la presencia del propio director deportivo, de Manolo González (entrenador), de Alexander Rosen (consultor de ALK Capital, empresa propietaria de VSL) y del mismo Pace.

"Las decisiones deportivas seguirán tomándose de manera conjunta en el Comité Deportivo, reforzando el trabajo coordinado dentro de la estructura deportiva del RCD Espanyol. Estas medidas se implementan con el objetivo de seguir fortaleciendo la organización deportiva del club", aseguró el club en un comunicado en marzo.

Sin embargo, el desarrollo de este 'comité de fichajes' desde el pasado mes de diciembre y los resultados conseguidos por el equipo en esta segunda vuelta han hecho plantearse ciertas cosas a Alan Pace, que podría tomar la decisión de fichar a un ejecutivo deportivo y con Javier Ribalta como opción, aunque es cierto que se siguen estudiando más perfiles antes de avanzar en el tema.

Sea como sea, en el club blanquiazul, la dirección deportiva, bajo el mando de Fran Garagarza pero delegada en su equipo de trabajo tras su infarto en noviembre, sigue trabajando en la planificación de la próxima temporada, todavía con la incógnita de la categoría en la que militará el RCD Espanyol tras seguir resistiéndose la salvación definitiva que se espera sellar contra el Real Madrid este domingo para, por fin, respirar tranquilos en todos los departamentos y empezar a analizar la situación.

El currículum de Ribalta

Ribalta es a día de hoy director deportivo del AEK Atenas, club que lidera el Grupo Campeonato de la Liga de Grecia (por delante de Olympiacos, PAOK y Panathinaikos) y que alcanzó los cuartos de final de la Conference League, siendo precisamente eliminado por el Rayo Vallecano por un global de 3-4.

Reconocido hincha del RCD Espanyol, Ribalta cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol internacional. Miembro del equipo de scouting de clubes como el Torino (08/09) o el Milan (09/11), dio el salto a la Juventus como jefe de scouting -previo paso por el Novara, actualmente en la Serie C-.

Fue en la 'Vecchia Signora' donde se ganó un nombre dirigiendo una red de observadores que abarcaba hasta 20 personas. A él puede atribuírsele gran parte del mérito de los fichajes a coste cero de futbolistas como Khedira o Alves, e incluso firmando el 'pelotazo Pogba', sacando un beneficio de 120 millones de euros tras venderlo al United, club del que lo fichó como agente libre.

Noticias relacionadas

Allí trabajó durante cinco años, hasta marcharse al Manchester United (17/18) a desempeñar las mismas funciones. Ya como director deportivo se estrenó en Rusia, en el Zenit, en 2018; y posteriormente también pasó por el Parma (20/22) y el Marsella (22/24), donde ejerció como director general de deportes.