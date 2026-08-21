Javier Casquero (50 años), exfutbolista: "Vi a Osvaldo en Ibiza saliendo de una habitación secreta llena de humo y disfrazado de Johnny Depp. Fue como ver una aparición"

La liga empezó de la mejor manera posible para el RCD Espanyol, con una imponente victoria por 3 a 0 ante el Levante en Cornellá que les colocó directamente en el liderato, con dos goles de Roberto Fernández.

El delantero cordobés tendrá la tarea de solventar la papeleta siendo el único delantero centro puro que hay en la plantilla en la actualidad tras la grave lesión de Kike García durante la pretemporada que le alejará varios meses de los terrenos de juego.

Así ha sido el momento de la lesión de Kike García / @esport3

Los blanquiazules confían en vivir una temporada mucho más plácida que el año pasado. Empezaron la competición como un cohete sumando 34 puntos, con 10 victorias, cuatro empates y cuatro derrotas, consolidándose en plazas de acceso a Europa.

Sin embargo, una segunda vuelta con tan solo 12 puntos, con tan solo dos triunfos y 11 partidos perdidos, provocaron que al final los pericos tuvieran que sufrir por permanecer en la primera división.

Pablo Osvaldo, futbolista y fumador

El Espanyol ha tenido todo tipo de temporadas durante los últimos años. Algunas de ellas han permitido a los aficionados disfrutar, mientras que otras han sido un verdadero dolor de cabeza, con algunos cursos incluso en la segunda división.

Antes de los Roberto, Kike y demás delanteros recientes, hubo una época en la que el puesto de '9' estaba reservado para Daniel Osvaldo, un delantero italoargentino que llegó en calidad de cedido del Bolonia y que terminó fichando en 2011 por 16 millones de euros. Su calidad y goles le bastaron para que unos años más tarde llegara a jugar en clubes del calibre de la Juventus o el Inter de Milán.

Daniel Osvaldo y su famosa celebración / EFE

Sin embargo, el ariete era igual de conocido por su calidad en el césped y por su peculiar forma de ser fuera del campo. Durante su etapa profesional se rumoreaba que fumaba cigarrillos, algo que se confirmó en Boca Juniors y que fue motivo de su despido, al pillarlo de sorpresa con uno en el vestuario en un partido de Libertadores.

Años más tarde, el exfutbolista y colaborador de'Tiempo de Juego' en la cadena COPE, Javier Casquero ha revelado otro episodio de este estilo con el exjugador perico: "Me lo encontré en Ibiza, en Pachá. Iba al baño y descubrí una habitación que no sabía que existía", comenta el ex del Getafe, Sevilla o Racing de Santander.

"De repente salió Osvaldo, increíble. Abrió una puerta y dentro había un humo de locos. El tipo estaba disfrazado de Johnny Depp, era igual", añadía a la surrealista anécdota, que hizo que "se quedara impactado" porque el futbolista parecía "una aparición" con todo lo que había allí montado.

Más allá de las risas, Osvaldo fue un gran atacante que le dio 21 goles al Espanyol en los 46 encuentros que vistió con la camiseta del club y dejó un grato recuerdo entre los pericos, que lo acogieron como uno de los favoritos de aquella plantilla, gracias a golazos como la chilena ante el Deportivo en 2011.