Javi Puado vuelve a la Dani Jarque

El Espanyol necesita buenas noticias. Y Javi Puado es una de ellas. El capitán, lesionado desde aquel fatídico partido de enero en València, avanza con paso firme en su proceso de recuperación que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego en las últimas semanas. El delantero se muestra optimista, centrado en el trabajo diario y con la mirada puesta en volver a ayudar al equipo en el tramo decisivo de la temporada.

Puado durante el partido ante el Levante / FLICKR

“Pues muy bien, la verdad. Ahora ya estoy viniendo aquí al club, entrenando también con los preparadores y fisios del equipo y la verdad que contento también de estar con la gente, de vivir el día a día, que después de unos dos meses me ha tocado más trabajar solo con el fisio, con Xavi. Y contento. Muy bien, va todo bien, la verdad. Hasta ahora, ningún problema. Poco a poco, lento, pero muy bien”, explica el futbolista, que ya ha dejado atrás la fase más solitaria de su recuperación.

El atacante detalla los plazos y el punto en el que se encuentra actualmente: “Pues ahora llevo dos meses y el jueves hará dos meses y dos semanas. En proceso de seguir musculando cuádriceps, isquios, también compensar con la otra pierna, hacer trabajo de la pierna izquierda también para que no pierda mucha musculatura y, sobre todo, intentar ganar la máxima musculatura posible la derecha”. Un trabajo específico y constante que está siendo clave para fortalecer la zona afectada y evitar recaídas.

Javi Puado, en el derbi contra el Barça / RCD Espanyol

En cuanto a su rutina diaria, reconoce que ha dado un paso adelante en la carga de trabajo: “Ahora tengo la oportunidad de poder entrenar por la mañana y por la tarde, que ahí ya se me va mucho rato. Ya puedo por lo menos entrenar doble sesión y no pasa nada a la rodilla, no se me va a inflamar, no me va a salir más líquido porque entrene dos veces, no como al principio que a lo mejor solo podía entrenar una vez al día. Y bien, muy bien”.

Desde la distancia, Puado sigue muy de cerca la situación del equipo, que atraviesa una racha complicada en Liga. Aun así, transmite confianza en revertirla: “Llevamos una racha no muy buena, pero queda lo más importante, que es el final de Liga. Estamos capacitados plenamente para cambiar esta situación, para volver a sacar puntos, para sumar de tres, acercarnos primero a esos cuarenta y dos puntos o cuarenta, lo que sea, de la salvación y luego apretar los dientes y si se puede hacer algo bonito, intentarlo”.

El delantero admite que vivir los partidos desde fuera resulta incluso más complicado: “Yo lo vivo peor, la verdad. Sí que es verdad que no tienes la presión esa de jugar como futbolista, de hacerlo bien, de como delantero hacer goles para ayudar al equipo. Yo ahora me centro en recuperarme, pero cuando lo ves desde casa, cuando lo ves en el estadio, se pasa mucho peor que estando en el campo, que solo piensas en hacerlo bien. Tú desde fuera los nervios, las jugadas, lo vives mucho más”.

Pese a ello, insiste en mantener la calma y confiar en el trabajo del grupo: "Hicimos una primera vuelta muy buena, ahora es una mala racha. Es verdad que está siendo demasiado larga, que nos está penalizando un poco. Lo importante es sumar, intentar, como ya he dicho, conseguir la permanencia cuanto antes y, si podemos, tirar un poco más para arriba, la verdad que todos estaremos muy contentos”.