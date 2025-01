Javi Puado: "Lo que ha salido (del Sevilla) no es verdad"

Javi Puado es uno de los líderes del Espanyol de Manolo González que pelea con uñas y dientes para mantener la categoría en esta campaña de LaLiga EA Sports 2024-25. La referencia perica en ataque, que vio portería con el primer gol en el vital triunfo contra el Real Valladolid (2-1), rival directo para la permanencia, valoró para las cámaras de las televisiones el importante triunfo.

Con su gol ante el conjunto pucelano, el capitán perico suma ya siete goles esta campaña: “Estoy bien, estoy contento, la verdad, siempre que hago gol y ayudo al equipo a ganar me voy contento, como todos los delanteros. Es verdad que ha sido un buen gol, está siendo a nivel goleador una buena temporada, espero siempre hacer muchos goles y ayudar al equipo”, declaró.

Puado ha celebrado su tanto con un llamativo swing, movimiento de gol, otro de sus hobbies: “Junto con mi mejor amigo jugamos al golf, es un deporte que me gusta y me relaja. Hoy me lo ha dicho, ha venido al partido y me pidió que si marcaba lo celebrase haciendo un swing”, explicó.

¿Lo tiene hecho con el Sevilla para la próxima temporada?

Durante esta semana, una noticia que llegaba desde Sevilla generó cierto revuelo en territorio perico. Varios medios andaluces aseguraban que Javi Puado lo tenía hecho para la próxima temporada con el Sevilla. El capitán perico también aprovechó para relajar a los suyos: “Estoy tranquilo, lo que ha salido no es verdad, soy del Espanyol, estoy en mi casa y estoy contento aquí”, apuntó. Precisamente, el próximo compromiso de los pericos es ante el Sevilla, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el sábado 25 de enero (18:30 horas).

Javi Puado, en la acción del 1 a 0 ante el Valladolid / RCD Espanyol

El otro tanto del partido lo firmó el debutante Roberto Fernández. Con el '2' a la espalda, el delantero, recién llegado, consiguió 'mojar' en su primer partido oficial con el Espanyol con nada más ni nada menos que el gol de la victoria ante el Real Valladolid. Sin duda, era complicado empezar con mejor pie en su aventura como blanquiazul.