Javi Puado: "Renové gracias a la salida de Joan García al Barça"

Javi Puado está preparado para afrontar su primera temporada como primer capitán del Espanyol. El delantero perico, recién renovado hasta el año 2030, se pronunció este viernes sobre el partido del domingo ante el Atlético, la situación actual del club, Alan Pace y la marcha de Joan García.

El '7' blanquiazul, en una entrevista con 'Esport3', volvió a insistir en que su intención en todo momento había sido renovar con el Espanyol siempre y cuando se mantuviera en Primera División: "Desde el comienzo fui muy claro con mis agentes y con la dirección deportiva. Les dije que si el Espanyol seguía en Primera, yo quería quedarme, pero que si bajaba a Segunda, al acabar contrato, me marcharía. Creo que se entiende perfectamente", desveló Puado, que aseguró que eran "varios equipos" los que querían ficharle, pero "ahora no hace falta decir cuáles eran".

El delantero perico se marca como objetivo un mínimo de 12 goles esta temporada: "Siempre aspiro a mejorar lo que hice la temporada anterior, por lo tanto debo hacer un mínimo de 10-12 goles. Quiero que sea un gran año para el Espanyol y conseguir que la afición disfrute, no que sufra como el año pasado".

En el nuevo curso que arranca este domingo para los blanquiazules, el cuadro perico cuenta con Roberto Fernández y Kike García como 'nueves'. "Me quedo con los dos", comentó Puado al ser preguntado por su mejor compañero de viaje. "Ambos me encantan y seguro que más de una vez jugaremos con dos puntas, y eso da opciones tanto a Kike como a Roberto", añadió.

"Al menos un empate"

A priori, Manolo González escogerá a uno de los dos de cara al partido ante el Atlético, un duelo en el que un empate podría ser positivo, según dijo Puado: "El Atlético es un gran equipo, pero si tenemos la posibilidad de ganar, buscaremos la victoria. Y si no, al menos un empate, que contra un equipo grande no está nada mal".

No será tarea fácil para el Espanyol sumar los tres puntos en el RCDE Stadium, sobre todo porque la plantilla sigue incompleta. "Urko y Kumbulla lo hicieron muy bien la temporada pasado, ya los conocemos y son de un perfil que necesitamos", dijo el capitán perico, que aseguró que "Alan Pace parece un buen hombre": "Hablamos con él cinco minutos, pero las sensaciones fueron muy buenas. Espero que su llegada sirva para consolidar al Espanyol en primera. Nada de volvernos locos mirando la clasificación y nada de Europa por el momento. Hemos de ir partido a partido".

Finalmente, preguntado por el adiós de Joan García, Javi Puado quiso sacar el lado positivo: "Irse del Espanyol al Barça no es lo habitual. Él tomó esa decisión y la respetamos, pero entiendo que no todo el mundo lo haga. Al final, yo pude renovar gracias a que Joan se fue al Barça y muchos jugadores siguen en Primera gracias a su papel la temporada pasada. Una vez se acaba el curso, él puede decidir lo que quiera y eso es lo que hizo".