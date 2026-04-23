Javi Puado reivindica el papel del Espanyol en Barcelona: "Felices de ser el equipo de la ciudad"

No está siendo un año fácil para el Espanyol. Pero no hay mejor día para espantar todos los fantasmas que la Diada de Sant Jordi, una fecha que permite al club blanquiazul reivindicar su importancia en la ciudad. Así lo siente Javi Puado, que atendió a los medios de comunicación desde el 'stand' perico situado en el centro de la Ciudad Condal.

"El papel del Espanyol aquí en Barcelona es importantísimo. Un club que se fundó en Barcelona, en la Universitat de Barcelona, y creo que no existe nada más importante que eso", aseguró el capitán blanquiazul -lesionado de gravedad- horas antes de medirse al Rayo.

No se quedó ahí el '7' perico, que además se mostró orgulloso de ser "el equipo de Barcelona": "Nosotros a lo nuestro, somos felices de ser de Barcelona, del equipo de la ciudad. Felices".

"Qué mejor día..."

Pasando al plano deportivo, Puado no escondió la preocupación por la mala dinámica, pero hoy es Sant Jordi y no hay mejor fecha que esta para lograr la primera victoria del año: "Es un día especial y hay que ganar. Qué mejor manera de acabar Sant Jordi que con una victoria".

El Elche ganó este miércoles y encareció la salvación, lo que deja al Espanyol a tan solo cinco puntos del descenso antes de jugar en Vallecas: "Es verdad que llevamos una mala racha, pero vienen seis partidos muy importantes, el más importante el de hoy. Una victoria nos daría esas ganas de lograr la salvación cuanto antes".

Sabe Puado de la importancia de ganar esta noche, pero también de no perder: "Para nosotros es un partido importantísimo hoy, así que hay que intentar ganar, pero sobre todo sumar. Es importantísimo sumar un punto porque tenemos el lunes un partido en casa con nuestra afición donde sacar tres puntos que nos colocaría ya con 42, una cifra importante para mantener el descenso lejos".

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Sumar tres puntos contra el Rayo no solo supondría alejarse de la zona roja, sino también acercarse a Europa: "Y tanto. Es que ahora estamos a cinco del descenso, pero también a seis de Europa. Estamos ahí en medio, pero es que necesitamos ganar, necesitamos puntuar después de esta mala racha".