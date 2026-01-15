Javi Puado, operado con éxito

Empieza la cuenta atrás para Javi Puado. El delantero catalán fue intervenido con éxito este jueves, por el equipo del Dr. Cugat en el Instituto Cugat, de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según informó el Espanyol.

Tras la operación, Javi Puado comienza ahora un largo y exigente proceso de recuperación para volver al 100% la próxima temporada. El Espanyol informó que el capitán perico iniciará la primera fase de su recuperación en los próximos días.

Puado reapareció en el derbi contra el FC Barcelona y se lesionó en la pasada jornada contra el Levante. El capitán del Espanyol ingresó al terreno de juego en el minuto 69, pero tuvo que abandonar apenas cuatro minutos después, visiblemente afectado, al darse cuenta de que se había lesionado nuevamente en la misma zona que le había mantenido fuera de combate desde octubre.

El Espanyol suma ahora una nueva ausencia tras las salidas ya confirmadas de Javi Hernández, que se incorporó al Mirandés en calidad de cedido, y de Luca Koleosho, traspasado al Paris FC. Ante esta situación, el club podría acudir al mercado de fichajes en busca de un delantero capaz de ocupar el vacío dejado por un jugador fundamental para los objetivos del equipo.