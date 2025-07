Javi Puado: "Tenemos que dar un paso importante en nuestra mentalidad y aspirar a arriba"

Tras su doblete contra el Southampton, Javi Puado valoró positivamente el partido del equipo en el tercer compromiso de preparación. "Estamos contentos. Toda la pretemporada es importante para conseguir lo que quiere el míster. Hay que salir con mentalidad ganadora, tenemos que dar un paso importante en nuestra mentalidad como jugadores y aspirar a arriba", expresó a los medios del club.

"Ha salido un buen partido además ante un rival muy físico que lleva más rodaje, que viene de jugar la Premier y con buenos jugadores. Seguimos haciendo nuestro trabajo, hacerlo de la mejor manera posible y seguir ganando. Cuantas más victorias, mejor para llegar a la Liga con confianza", agregó.

Después de completar su mejor curso en Primera, Puado sigue en racha en esta pretemporada con tres goles en tres partidos: "Hay veces que no te sale y tienes que seguir intentando. Y eso es lo que hago yo para intentar hacer el mayor número posible de goles".

Además, se pronunció sobre la competencia que tiene el equipo en la parcela ofensiva. "Para nosotros es importante tener jugadores que puedan hacer daño. Kike García ha hecho goles en todas las Ligas, y Roberto igual. Estoy encantado que estén porque sé que nos ayudarán, un hombre como Kike con experiencia y otro como Roberto con ganas de comerse el mundo", afirmó.

Javi Puado, capitán del Espanyol / Carlos Mira - RCD Espanyol

En ese sentido, el capitán perico se mostró satisfecho de la adaptación de los nuevos fichajes en el vestuario blanquiazul: "Los que han llegado se están adaptando muy bien al equipo, lo importante es que es buena gente. El vestuario es muy bueno y que vengan jugadores que sumen es importante, que venga gente como Kike García o Salinas, Roberto, es muy importante que nos ayuden".

Por último, se pronunció sobre el caso de José Gragera, que no cuenta para el Espanyol. "Lo veo bien, entrenando con el equipo, tiene una mentalidad muy fuerte. Son decisiones que no dependen de los demás jugadores y yo no puedo entrar ahí. Me llevo muy bien con él, está entrenando a tope porque pase lo que pase tiene que estar preparado", puntualizó.