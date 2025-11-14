Javi Puado, más cerca de volver: "Quiero recuperarme bien, no lo antes posible"

El Espanyol y sobre todo Manolo González echan de menos a Javi Puado. Si bien es cierto que el balance sin el capitán perico es equilibrado con dos victorias y dos derrotas, lo que aporta el '7' va más allá de los resultados del equipo. No solo se notó su ausencia en los varapalos frente a Deportivo Alavés y Villarreal, sino también en los triunfos contra Real Oviedo y Elche.

Javi Puado se lesionó en un entrenamiento tras el encuentro frente al Real Betis, cuando falló un penalti en el último segundo. Pero ya desde entonces se encargó Manolo González de defender su figura sobre el terreno de juego. “Lo primordial de Javi es que tiene la cabeza muy bien, tiene muy claro lo que quiere ser en la vida y donde quiere llegar. A nivel de capitán es un fenómeno. Tácticamente, es de lo mejor que he entrenado, Pol Lozano también, saben jugar al fútbol, entienden el juego", dijo el técnico en una entrevista con 'Panenka'.

Y es que el '7' perico no solo aporta goles, sino que es el capitán del equipo y probablemente su canterano con más recorrido, además de poder ayudar en diferentes posiciones y facetas del juego. Hasta su lesión, su papel sobre el verde era indiscutible, habiendo disputado todos los partidos hasta ese 8 de octubre.

Javi Puado volverá a ser el líder del ataque del Espanyol una vez recuperado de su lesión / Carlos Mira - RCDE

Por suerte para el Espanyol, su regreso está muy cerca después de sufrir una entorsis en la rodilla derecha con afectación a los ligamentos cruzados. Se hablaba en un principio de unas ocho semanas de baja (va por la quinta), pero sería muy precipitado que volviese a jugar en este 2025. Quizás para la última jornada del año frente al Athletic, con el objetivo para llegar a las mejores condiciones al derbi del mes de enero. Pero no se quiere correr ningún riesgo.

Recuperarse "bien, no rápido"

Para recuperarse al 100%, el propio futbolista asegura que "hay semanas que entreno más veces que días tiene". En un vídeo publicado por el club sobre el proceso de recuperación del capitán, Javi Puado deja claro que su único objetivo es recuperarse "bien, no lo antes posible": "Lo importante es recuperarte bien, porque si te recuperas rápido y luego vuelves a recaer o te lesionas, no sirve de nada".

También se pronunció sobre su rutina diaria desde que cayera lesionado. "Llego, estoy con los fisios calentando y cuando acabo, me vengo al gimnasio y empiezo a trabajar con Toni (Pajuelo), que es el readaptador. Intento estar lo mejor posible. Los días que no tengo por la tarde trabajo de recuperación o preparación física, voy haciendo algún ejercicio que me mandan", explica Puado.

"Va a ser un buen año"

El delantero blanquiazul también quiso referirse a la situación actual del Espanyol a nivel deportivo: "Venimos de dos derrotas, pero para mí la última en casa ante el Villarreal no fue del todo justa, porque hicimos un buen partido. Pero tuvieron tres y dos fueron gol, tienen buenos jugadores y buenos cambios, pero no estuvimos mal como para perder 0-2".

Eso sí, el equipo se centra ya en el próximo duelo. "Ahora toca parón de selecciones y tendremos otra oportunidad en casa contra el Sevilla. Partidazo en el que intentaremos sacar los tres puntos. El equipo está con ánimo, la gente también, es lo bueno, estar unidos", añade un Puado que concluye tajante: "Yo creo que va a ser un buen año".