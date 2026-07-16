Javi Puado, capitán del Espanyol: "Espero estar con el equipo antes de Navidad"

El RCD Espanyol 26/27 necesita recuperar a su pilar, a su capitán, un Javi Puado que sigue con su proceso de recuperación tras su grave lesión de rodilla. El '7' blanquiazul todavía no entrena junto a sus compañeros a las órdenes de Manolo, pero forma parte de la expedición en Navata.

El delantero perico, en una entrevista con 'LaGrada', dejó claro que se encuentra "muy bien": "Haciendo trabajo de campo de carrera continua, cada día en el gimnasio... Poco a poco. Desde que me operaron, el doctor me dijo que eran 8 meses hasta que te dan el alta. En el inicio de LaLiga se cumplen 7 meses. Espero que antes de Navidad esté con el equipo".

Uno de los temas de actualidad es, sin duda, la 'Finalíssima' en el Mundial 2026. Y Puado fue cuestionado por ese partido. “La final con Argentina... Lo viven con mucho espíritu, los argentinos han remontado cada partido, pero hablándolo con Cabrera, si España está a su nivel, ganará. En el Inglaterra-Argentina se vio que el fútbol es tema mental, al ver como los ingleses se tiraron atrás. También son mensajes que se interpretan, el entrenador lo ve de fuera y decide y a veces sale bien y a veces, no”, reflexionó el '7' perico.

Javi Puado avanza su recuperación en la Dani Jarque / RCDE

Alan Pace, Monchi y la confianza en el proyecto

Preguntado por Alan Pace y Monchi, el capitán asegura que el propietario estadounidense muestra "una relación personal mejor que Chen". "Son dos mundos diferentes, luego la confianza que transmite al equipo, al míster y al vestuario...", añade. Por su parte, desveló que ya ha hablado con Monchi: "Hemos hablado, experiencia, confianza, ha ganado títulos, todo lo que venga y nos ayude, nosotros encantados".

Monchi tiene clara la hoja de ruta en el mercado / Gorka Urresola

Ese es el objetivo con el nuevo director general, crear un Espanyol que crezca temporada tras temporada, pero Europa todavía no es una obligación: “Ojalá, pero hemos de ser conscientes de que el objetivo principal es hacer una temporada estable y buena, eso determinará dónde acabamos. Una temporada estable donde se vayan sacando puntos creo que es muy buena para el Espanyol, si se logra Europa, que lo lucharemos porque la afición lo quiere y sería bueno para el club, estaremos todos contentos”.

Objetivos y nuevos fichajes

Sin duda ha aprendido la lección la entidad perica, cuyo último año en competición europea terminó con el primero de los dos descensos prácticamente consecutivos. Y como ejemplo, está también el Girona: “Mira el Girona, hace dos años Champions y ahora en Segunda. ¿Cuándo volverá a subir? Es difícil ser un equipo muy estable en Primera, Barça, Madrid, Atlético, y luego Betis y Villarreal... es complicado”.

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Todavía no ha podido trabajar Puado sobre el verde con sus nuevos compañeros, pero sí ha hablado con Edu Expósito y Cabrera de ellos: "Estuve mirando el entreno y hablé con ellos. Me transmiten buenas sensaciones y confianza. Confío en Hartman, aunque la baja de Romero se note".