Javi Puado: "No cambio mi situación por la de otro club; el Espanyol seguirá en Primera División"

"Estamos 100% convencidos, pero debe transmitirse en el campo, lo haremos, nos salvaremos y el Espanyol seguirá en Primera División". Con esa contundente frase arrancó Javi Puado la rueda de prensa en la que le tocó dar la cara por el equipo pese a estar lesionado.

El capitán del Espanyol no podrá ayudar a la plantilla a salvarse, como sí hizo en el play-off de ascenso o el año pasado ante Las Palmas, pero se ha encargado estos días de transmitir "positivismo en vena" y aseguró en la Dani Jarque que "no" cambia la situación del cuadro perico "por la de otro club" en la pelea por la permanencia.

Puado, que aseguró no saber nada de Monchi ni estar centrado en ello, dejó claro que el conjunto de Manolo González va el sábado "a una guerra" en el Pizjuán en un partido para "jugadores valientes".

Puado durante el partido ante el Levante / FLICKR

Partido del sábado: "Espero que sea el día. Afrontamos el partido con la máxima ilusión, es muy importante una victoria con el Sevilla que está en una situación similar a la nuestra. Partido vital, en un campo que será hostil, lo sabemos, pero somos conscientes e iremos a por los tres puntos".

Convencimiento sobre la salvación: "Desde dentro del vestuario estamos 100% convencidos, pero debe transmitirse en el campo, esa convicción de que lo haremos, de que nos salvaremos y de que el Espanyol seguirá en Primera División".

Segunda vuelta sin hechos: "No hemos cumplido con hechos. Necesitábamos más victorias para llegar tranquilos a este momento, no lo hemos conseguido".

Frustración: "Desde fuera se pasa muy mal, lo paso mucho peor que jugando. Pero la situación es esta, todo el equipo y el staff somos conscientes de cómo estamos y hay que ser un equipo unido. Queremos seguir en Primera, primero los jugadores, es importante estar en Primera te quedes o te vayas. Y el club tiene que estar en Primera, e sun club de Primera, pero hay que transmitirlo en el campo".

No jugar: "Cuando juegas tienes partidos cada semana, te concentras en recuperarte, en intentar hacerlo bien en el siguiente partido. Desde fuera ves que no puedes ayudar, se pasa peor, los aficionados lo saben que llevan toda la vida viviéndolo desde fuera. Mucho peor lo vivo".

Muchos equipos implicados: "La cosa está complicada, estamos con 39 puntos con varios equipos debajo nuestro y depende de nosotros y hacer los puntos necesarios".

Mensajes en el vestuario: "Yo, positivismo en vena. Llego aquí e intento ayudar a todos desde el lado que me toca. Me paso el día en el gimnasio, pero cuando ellos vienen aquí intento ser positivo, que la gente esté con confianza, que crean en ellos mismos porque hemos sido capaces de ganar muchos partidos y a muchos equipos. Somos capaces de hacerlo, ahora vienen cuatro complicados, pero hay que hacerlo. Mentalidad positiva, mentalidad ganadora".

Capitanes: "La experiencia de vivir situación que a mí me ha tocado vivir en este club, de momentos muy difíciles, una final de ascenso, un partido donde o ganabas o estabas en Segunda... Intentar transmitir la calma. Al final es lo que nos gusta hacer, hay que ser valientes y tener fe".

Manolo González: "El míster está como siempre, trabajador, unido con el grupo, siendo positivo. La situación a ningún entrenador le gusta vivirla, pero está con nosotros y nosotros con él. Estamos a muerte y haciendo piña. Esto lo vamos a sacar juntos".

Cambiar su situación por la de otro club: "¿Cambiar mi situación por la de otro de los equipos en la pelea? Yo es que no me cambio de club. Esto es el Espanyol, es lo que nos toca vivir y hay que afrontarlo con valentía. Ojalá ya lo hubiésemos conseguido, ojalá, pero no, así que a mirar para delante, sacar lo que tenemos dentro y ganar".

Líder del vestuario: "Es cosa de todos, cuando marqué en el play-off o el año pasado fue gracias a los compañeros. Si no, hubiese sido imposible. Es cosa de todo el equipo, los capitanes ayudar en lo que podamos y que cada uno dé el 100%".

Qué le falta al equipo respecto a la primera vuelta: "No me tienen a mí (risas). Yo creo que son situaciones y dinámicas que pudimos cambiar, pero no se dio por detalles, que marcan la diferencia en el fútbol. Por eso estamos en este espiral negativo. Pero el equipo es el mismo. Hemos sido capaces de ganar a equipos y campos difíciles, ahora nos toca ir a una guerra, pero estamos mentalizados".

Petición a la afición: "Ahora no podemos pedir, hay que dar, es difícil pedir. No estamos en esa disposición, sino en la de darle lo que quieran, una victoria, darles la salvación. Y el año que viene contentos en Primera y espero ya un año diferente".

Cómo lleva el no poder ayudar: "Como puedo, la verdad. Cuando te lesionas, lo que te gustaría es jugar a fútbol. Llega el fin de semana y me da rabia, y no poder ayudar más en esta situación más todavía. Como puedo lo llevo".

Qué partido será clave de los cuatro: "Solo he pensado en el Sevilla, ahí hay que sacar los tres puntos como sea. Si empatas y luego ganas al Athletic en casa... pero es que eso da igual. Hay que ganar en Sevilla, cuanto antes mejor".

Monchi: "No he escuchado nada. Como jugadores estamos centrados en que el equipo esté en Primera División y consiga la salvación ante el Sevilla".

Afición cansada de los mensajes sin resultados: "Menos hablar y más demostrar. Palabras... Hay que estar en el campo y ganar. Confío plenamente en que el Espanyol estará en Primera".

Ansiedad del equipo en Sevilla: "Este partido es para jugadores valientes, hay que ir con valentía a por el partido. Si sales y te tiembla todo, difícilmente vamos a conseguir lo que queremos".

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Su recuperación y viaje a Sevilla: "Estoy bien, la recuperación va bien. Llevo hoy cuatro meses, pero esto es muy lento. Sí, y tanto, viajaré con el equipo".