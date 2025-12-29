Javi Puado apunta al derbi: "No sé cómo hará el míster para ponerme"

Semana de derbi en Barcelona y el ambiente cada vez va a más. Pericos y culés apuntan al sábado 3 de enero para la cita en el RCDE Stadium, abriendo el año 2026 con uno de los Espanyol-Barça más parejos que se recuerde en el último tiempo. Los visitantes lideran la clasificación de LaLiga, mientras el conjunto blanquiazul muestra un excelso nivel que le tiene en la quinta plaza y soñando con la vuelta a Europa.

Para el derbi, tendrán los de Manolo González seguramente una gran noticia: la vuelta de Javi Puado. El capitán, que no juega desde el 5 de octubre por una lesión de rodilla, entrenó ya con el grupo en la jornada a puertas abiertas que tuvieron en la CE Dani Jarque y, horas más tarde, compareció en la Gala Estrelles del Futbol Català para recibir el premio al máximo goleador catalán del año.

El Espanyol fue premiado en la Gala Estrelles de la FCF / FCF

Puado aprovechó para agradecer por el premio y dar un parte sobre su estado: "Quiero agradecer al Espanyol, a mis compañeros y a todos los pericos por ayudarme a conseguir este premio. Y físicamente me siento cada vez mejor, esta semana ya entrené con el equipo, buenas sensaciones y poco a poco buscar la recuperación".

Sobre la vuelta en el derbi, el capitán perico espera estar disponible, aunque también es consciente que la competencia ha subido mucho el nivel del equipo con la racha de triunfos que acumula en Liga: "El problema será cómo entro, no sé cómo hará el míster para ponerme. Estoy muy contento que mis compañeros estén así de bien, el club se lo merece después de unos años difíciles. La temporada pasada fue complicada, por salvarnos en el último partido para seguir en Primera. Y este año lo estamos disfrutando. Los jugadores estamos cada día trabajando para que el club regrese al nivel donde debe estar".

RENDIDO AL MÍSTER

También tuvo Puado palabras de elogio para Manolo González, protagonista del gran momento que vive el Espanyol: "Desde el primer día que llegó, en Segunda, transmitió mucho. Es una persona ambiciosa, muy trabajador, y personalmente es increíble, él siempre está y nos ayuda mucho. Ya lo hemos visto que como entrenador está haciendo las cosas muy bien".

Eso sí, no dudó en reconocer que le ha sido muy difícil verlo todo desde fuera: "Yo estos partidos que no he jugado, en la grada era mucho peor que en el campo. Dentro no piensas, solo en jugar. Pero desde fuera con mi novia, mis amigos, mis padres... lo paso mucho peor".

Recordó también el capitán sus tres mejores momentos como jugador del Espanyol: "La primera temporada conseguimos clasificarnos a Europa, hacía muchos años que no lo lográbamos, y fue un momento muy bonito. Después, obviamente el ascenso contra el Oviedo que pudimos devolver al club donde merecía. Y la temporada pasada, que nos jugábamos la vida contra Las Palmas, y acabamos contentos por suerte".

Finalmente, Puado valoró positivamente el aporte tanto del Espanyol como del Barça para el fútbol catalán: "Es bueno para los clubes y para la Federació que haya jugadores canteranos, que hayan estado en Barça y Espanyol durante años, es muy bueno ese sentido de pertenencia". Y aprovechó para hacer pública su carta a los Reyes: "Les pido salud, individualmente y para todos mis compañeros. Que sea un buen año para el Espanyol. Que acabemos el 2025 contentos y que comencemos la 2026 a tope".