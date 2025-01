Javi Puado: "Acabo contrato, pero estoy en conversaciones con el club"

Javi Puado ha sido foco de especulación en los últimos meses en el RCD Espanyol. Se ha hablado mucho sobre su posible salida del club blanquiazul incluso en este mercado invernal. Una opción que, salvo giro de guion, no se va a producir y sobre la cual el propio futbolista ha opinado recientemente con la intención de tranquilizar a la afición perica.

En declaraciones a Gol Play, el máximo goleador del Espanyol esta temporada (7 tantos) no ha dudado en desmentir los rumores que aseguraban que su marcha del club para poner rumbo al Sevilla era un hecho: "Salió que yo ya tenía un acuerdo y era totalmente mentira. Yo estoy tranquilo. Es verdad que ahora acabo contrato, pero ahora estoy en conversaciones con el club y estoy tranquilo. Es mi casa, siempre lo he dicho, y estoy a gusto", afirmó el atacante.

Unas palabras tranquilizadoras para la afición perica y que han formado parte de una entrevista en la que ha valorado la actualidad del club. En este sentido, Puado ha hecho balance de su estancia en Primera y de las complicaciones que está viviendo el equipo este curso: "Después de un año en Segunda División volver a Primera no es fácil, lo cogimos con ganas, pero es verdad que los equipos tienen mucho nivel, sabemos la necesidad que tenemos de conseguir puntos y que el Espanyol siga en Primera División". Y el primer paso para apaciguar dicha urgencia es el partido de liga más inmediato ante el Real Madrid. Líder de la competición y equipo sobre el cual el atacante se ha deshecho en elogios.

"Sabemos cómo juega el Madrid, es un gran equipo, tienen a los mejores jugadores del mundo y como equipo también es muy difícil de superar", comentó Puado. Aunque, evidentemente, no descartó la posibilidad de obtener un resultado favorable para los intereses pericos: "Contra estos equipos hay que rezar para que no tengan el día e intentar aprovechar las oportunidades que tú tengas. Confío en que podemos ganar, trabajamos para ello". Y una de las principales armas en ataque del conjunto blanco es Kylian Mbappé. El francés ya ha aterrizado por completo en la capital y ha desatado los halagos del propio Puado: "Le ha costado un poco, pero ya lleva 21 goles. Parece que no esté al 100% pero está jugando muy bien últimamente. Espero que el sábado no tenga el día, como Vinicius o Bellingham".

Con todo ello y pese a la posición que ocupa el Espanyol en la tabla clasificatoria, Javi Puado ha valorado positivamente la estadía en el primer equipo del técnico Manolo González hasta la fecha: "Desde el primer día estamos muy contentos, tanto con él como con el cuerpo técnico. Es una persona que se dedica mucho, que trabaja mucho y que le pone muchas ganas. Ha recorrido un largo camino para llegar a este tipo de oportunidades y yo creo que lo está haciendo bien". Para terminar añadiendo: "Es verdad que está siendo un año de sufrir, pero sabíamos que iba a ser así y creo que está haciendo bien las cosas".

En cualquier caso, unas declaraciones que han calmado las aguas entre la parroquia perica y que suponen un rayo de esperanza para la continuidad de Javi Puado al frente del ataque del Espanyol más allá de este verano.