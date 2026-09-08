Javi Hernández: de revelación a realidad en el Espanyol

Lo de Javi Hernández en este inicio de campaña para el Espanyol ha sido exactamente lo que la afición esperaba: la revancha de un hombre de la casa tras una durísima lesión y un par de cesiones en Segunda que sirvieron para curtirse. Y su fenomenal rendimiento no ha pasado desapercibido, siendo distinguido como Mejor Jugador Sub-23 de LaLiga EA Sports correspondiente al mes de agosto, un reconocimiento que pone en valor el notable rendimiento ofrecido por el futbolista durante las primeras jornadas del campeonato.

La evolución del jugador ha sido especialmente destacada por el contexto en el que se ha producido. Después de completar el final de la pasada campaña cedido en el Mirandés, Javi Hernández firmó cifras notables -siete goles y tres asistencias- y así regresó al Espanyol con el objetivo de ganarse un lugar en la plantilla de Manolo González.

Sus números durante agosto explican buena parte de este reconocimiento. El centrocampista participó como titular en los encuentros ante Levante, Real Madrid y Real Sociedad y consiguió registrar una asistencia en cada uno de ellos. Tres partidos y tres pases decisivos que reflejan su capacidad para intervenir en zonas determinantes del terreno de juego.

En la primera jornada fue clave para que Roberto Fernández encontrara el camino del gol. Posteriormente, ante el Real Madrid, Javi Hernández volvió a tener protagonismo en el último pase, esta vez para asistir a Calatrava. Su actuación en el mes se cerró en Anoeta, donde volvió a asociarse con Roberto para completar su particular triplete de asistencias.

Ganando enteros en el equipo titular

Más allá de las estadísticas, el futbolista ha ofrecido recursos que han resultado importantes para el Espanyol. Su capacidad para jugar hacia adelante, combinar con sus compañeros y aportar intensidad sin balón le ha permitido adquirir cada vez más peso dentro de los planes de Manolo González.

Su entendimiento con Roberto Fernández también se ha convertido en uno de los aspectos positivos del comienzo de curso. Ambos han mostrado una buena conexión en los metros finales, algo que el técnico blanquiazul ha sabido aprovechar durante estas primeras jornadas.

La irrupción de Javi Hernández también supone una buena noticia para La21. "Llevo 8 años aquí y cuando llegas nunca te esperas que vayas a tener un día como este. La verdad que muy feliz y con muchas ganas de seguir", confesó el propio Javi tras estrenarse en Liga esta campaña con el primer equipo blanquiazul.

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Su reconocimiento adquiere todavía mayor relevancia por los jugadores a los que ha superado en la votación. El futbolista del Espanyol se impuso a Xavi Espart, del FC Barcelona; Arda Güler, del Real Madrid; Miguel Sierra, del Sevilla; y Yassir Zabiri, del Racing de Santander.