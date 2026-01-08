Javi Hernández se marcha cedido al Mirandés

El RCD Espanyol sigue manteniendo un perfil bajo en cuanto al mercado de fichajes. No se prevén muchas incorporaciones en una ventana de transferencias que no ofrece tantas posibilidades como en verano. Sin embargo, sí se acelera con respecto a las salidas y este jueves se hizo oficial la primera: Javi Hernández se marcha cedido al CD Mirandés hasta final de temporada.

El canterano blanquiazul, con ficha del filial pero miembro del primer equipo a todos los efectos, buscará progresar en Anduva. El mediapunta de 21 años no estaba teniendo protagonismo a las órdenes de Manolo González. En una temporada en la que Pere Milla parece intocable y en la que Edu Expósito dirige la medular perica, Javi Hernández no iba a disponer de minutos en el enganche de cara a la segunda vuelta, por lo que su salida era beneficiosa para todas las partes.

No ayudó en su progresión la lesión que sufrió el canterano en julio durante la pretemporada, que le mantuvo alejado de los terrenos de juego hasta el mes de septiembre. De hecho, sus únicos minutos esta temporada los ha disfrutado en la Copa del Rey. Fue titular el 30 de octubre frente al Atlètic Lleida y disputó 17 minutos en la eliminación copera frente al Atlético Baleares, rival ante el que no pudo ayudar a remontar un partido que finalizó con derrota por la mínima.

"Esta será la segunda experiencia de Javi Hernández en LaLiga Hypermotion tras jugar la pasada temporada en la SD Huesca, donde rindió a un alto nivel. El club le desea mucha suerte en esta nueva etapa profesional", expresó la entidad blanquiazul en un comunicado.

En el Mirandés, Javi Hernández se reencontrará con otro canterano perico, Rafel Bauza, que también llegó a Anduva como cedido el pasado verano y donde se ha convertido en una pieza clave tanto para Fran Justo como para Jesús Galván. No hay opción de compra por el mediapunta, que regresará fogueado en junio a la disciplina de Manolo González para, por fin, hacerse un hueco en el primer equipo perico.