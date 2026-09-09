Javi Hernández: "Manolo es importantísimo para mí"

Javi Hernández quiere seguir destacando en Primera División. El canterano blanquiazul, la gran revelación del Espanyol en el inicio de temporada, aseguró este miércoles que el equipo "no" siente "presión" tras haber sumado cuatro puntos de los primeros doce posibles y con el duelo ante Osasuna a la vista.

El mediapunta perico ofreció una rueda de prensa en la Ciutat Esportiva Dani Jarque en la que, sobre todo, valoró su importancia en el once de Manolo González tras una cesión fructífera en el Mirandés: "Para jugadores jóvenes como yo, lo importante tener minutos y ahí en Miranda tuve la suerte de que me confiaron en mí. Me acostumbré a jugar 90' y gané bastante físico también".

Tal ha sido su irrupción en LaLiga EA Sports que Javi Hernández fue nombrado 'Mejor Jugador Sub-23 del mes de agosto': "Muy feliz, la verdad que es un orgullo recibir este reconocimiento. Muy agradecido con LaLiga y con todo el mundo, con Manolo, con el equipo".

Javi Hernández, mejor sub-23 del mes en LaLiga / RCDE

"La Primera División me puede venir mejor"

Además, desveló que le viene mejor el fútbol de Primera que el de Segunda: "Sobre todo porque va todo más rápido, el ritmo es muy alto. La velocidad y el ritmo, te diría yo que es la mayor diferencia y lo que más me ha impactado. En Primera tienes mejores pasadores, igual la Segunda es un poco más física, de fuerza, de menos espacio, y yo creo que sí que me puede venir mejor la Primera".

El delantero del Espanyol Javi Hernández (c) pelea un balón con Ibrahima Konaté (d) y Fede Valverde, ambos del Real Madrid, durante el partido de LaLiga de fútbol que RCD Espanyol y Real Madrid disputan este sábado en el RCDE Stadium, en Barcelona / EFE

Pese al gran momento que atraviesa el canterano, el Espanyol no termina de despegar, con una victoria, un empate y dos derrotas en cuatro jornadas. Pero no hay presión: "El vestuario está bien, está muy unido, vamos partido a partido. No sentimos presión. Nos enfocamos en ganar cada partido, y es muy pronto para calificarlo así".

Mejorar "de cara a puerta"

Y en lo personal, aseguró que debe mejorar "de cara a puerta". "Puedo ofrecer bastante más, no he tenido muchas situaciones de gol, con el tiempo puedo ir mejorando eso", añadió.

Javi Hernández y Arouna Sangante, durante el partido de la jornada 4 de LaLiga entre Espanyol y Sevilla / EFE

Preguntado por su relación con Manolo González, el mediapunta aseguró que el gallego es una figura "importantísima". "Cuando empecé en el filial aquí, juntos hicimos un año muy bueno. Y me ayudó mucho, me ayudó a crecer mucho tácticamente sobre todo. Y este año, llegar y ponerme ya de inicio el primer partido, me da mucha confianza", apuntó al respecto.

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Finalmente, sobre su entendimiento con Roberto Fernández explicó que espera que "siga haciendo buenos los centros" que le hace: "Es muy fácil jugar con él, lo pelea todo, es un delantero con mucho gol, un jugadorazo". Y apuntó que Calatrava "es un jugadorazo también, tiene muchísima calidad".