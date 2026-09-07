Irene Ciércoles cumple su sueño con el Espanyol: "Ha sido uno de los días más felices de mi vida"

Irene Ciércoles, la joven nadadora aragonesa que acaba de deslumbrar en el reciente Europeo de París, cumplió este fin de semana uno de sus sueños al recibir un homenaje del club del que es seguidora desde niña, el Espanyol.

En el marco del duelo liguero contra el Sevilla, el club quiso reconocer la breve pero brillante trayectoria de la nadadora, que con tan solo 16 años ya ha formado parte de la selección española absoluta en los europeos. “Es un sueño estar aquí, es uno de los días más importantes de mi vida”, explicó sonriente la deportista nacida en Andorra (Teruel), en el acto celebrado en el palco del RCDE Stadium que coincidió además con un gran momento en la carrera deportiva de Ciércoles. "Me acaban de confirmar que he sido seleccionada para los Mundiales de Piscina Corta de Pekín", explicó.

"Era un objetivo lejano pero estoy muy contenta de haberlo conseguido. Para mi supone un orgullo y un reto para ver qué puedo hacer en mi primer mundial", valoró después en un encuentro con los medios entre los que se encontraba SPORT.

Acompañada por sus padres y sus primos, Ciércoles disfrutó de una jornada especial en el club del que es socia desde que nació. Como ella misma explicó, fue su tío el que la inscribió nada más nacer, "no vino a buscarme hasta que no tuvo el carnet", bromeó. Su número de socia es el 11.533 y como blanquiazul ha vivido momentos inolvidables como “el día que nos clasificamos para la Europa League". Ese día saltó al campo e incluso se llevó un pequeño recuerdo. "Me llevé un trocito de césped”, confesó con una sonrisa que la acompañó durante todo el evento.

"Ha sido uno de los días más felices de mi vida", aseguró respecto al homenaje recibido. "Estoy súper enganchada a este Espanyol, bueno, siempre, pero vamos viendo que va bien la temporada y a ver qué se presenta", explicó.

Con objetivos pero con cabeza

Respecto su actuación en el pasado Europeo de natación, en el que alcanzó la final de los 100 espalda y nadó también finales como parte del relevo, comentó que está "súper contenta, pero con los pies en el suelo. "Sé que solo tengo 16 años, que tengo que ir con calma, poco a poco, marcándome objetivos que sean un poco difíciles pero que no sean una locura", apuntó. Para el Mundial de piscina corta, espera alcanzar las semifinales, aunque es consciente que las finales "estarán un poco difíciles.

Antes del inicio del partido, el vicepresidente y CEO del Club, Mao Ye, entregó una camiseta conmemorativa a Irene con su dorsal preferido, el 5.