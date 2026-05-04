La intrahistoria de la visita de Monchi al RCDE Stadium durante el Espanyol-Real Madrid

Pocos nombres como el de Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' para asociar, automáticamente, a éxitos futbolísticos. El otrora director deportivo del Sevilla llevó la gloria a las vitrinas de la entidad: siete Europa Leagues -cinco, y dos Copas UEFA extra, para ser exactos-, una supercopa europea y dos Copas del Rey.

Además, el saldo lo completó con un pasaje por Inglaterra junto a Unai Emery para devolver al Aston Villa a la Champions League, cuando dijo basta.

Monchi vuelve a las raíces en el CD San Fernando 1940 / SPORT

Desde entonces, el de San Fernando volvió a sus orígenes, como contamos en SPORT. "A veces uno no elige los momentos, y las cosas han precipitado. En un primer momento pensé que ambos proyectos, seguir en el Aston Villa, fundar el San Fernando y ser su presidente era compatibles, pero pronto me di cuenta que no".

El equipo, refundado desde Tercera andaluza, consiguió el ascenso con paso firme y ha finalizado ya la temporada con números de récord, como el de su eterno ariete Pedro Carrión, goleador de la categoría con plenos 48 años.

Presente en el RCDE Stadium

Por tanto, el propietario del CD San Fernando 1940 hizo acto de presencia en el RCDE Stadium para vivir el Espanyol-Real Madrid, siendo captado por las cámaras de 'Movistar' en pleno partido. Acorde a la información de Quique Iglesias, el andaluz fue invitado de Alan Pace a uno de los palcos que ha habilitado el presidente para gente de su entorno, como inversores, gente de fútbol y posibles colaboradores, siendo el andaluz uno de los futuribles para la dirección deportiva.

Los éxitos mencionados en el Sevilla son bastante añorados en un equipo blanquiazul que pasó de la ilusión al terror esta temporada. La campaña de los de Manolo González toma tintes dramáticos, con 17 jornadas seguidas sin ganar y un descenso que aprieta cada vez más. En el cargo se encuentra actualmente Fran Garagarza, de baja tras el grave percance médico sufrido en noviembre.

Mientras se decide el futuro del proyecto, con Javier Ribalta también mencionado como futurible para sumarse al Espanyol, Pace programa una reestructuración para el apartado deportivo tanto para el equipo catalán como para su 'hermano', el Burnley, descendido a Championship, con la figura de Monchi como uno de los posibles asesores.

Alan Pace, presidente del Espanyol / RCDE

No se estima, de momento, su figura como director deportivo propiamente, sino más en la vía de un consultor que ayude al equipo a no pasar situaciones como la vivida durante el mercado invernal, prácticamente inútil esta temporada y con la única llegada de Ngonge como respuesta a las preguntas que se le planteaban al equipo aquel tramo, echando por la borda lo que pudo ser un curso inolvidable.

Además, el trato podría entrar en doble vía: la capacidad financiera de Pace también podría dar una mano al exdirector deportivo del Sevilla y Aston Villa, ayudando a su CD San Fernando 1940 en el camino que buscan transitar hasta el regreso a las divisiones nacionales del fútbol español.