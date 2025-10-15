Los intocables de Alan Pace

Alan Pace ya tomó posesión del Espanyol. En un acto con ‘sold out’ en el recinto blanquiazul, el nuevo presidente de los pericos dejó claras varias cuestiones en sus palabras, una de ellas el manejo de las incorporaciones, fichajes y demás.

Al ser consultado por las inversiones del equipo para fichajes, Pace fue diáfano: “Es una pregunta para Fran Garagarza, ha de decidir con Manolo qué necesitan. El mes que viene tal vez empecemos a hablar de qué es necesario pero hay un buen equipo aquí, no quiero decirles que no pueden hacerlo, tenemos un buen sentimiento respecto a este equipo, veamos qué dicen Fran y Manolo y vamos a mirar”.

Con ello, el americano desveló entonces su plan: Fran seguirá al frente de la dirección deportiva, y también puntualizó que Mao Ye se mantiene: “Sigue igual que antes, va a ser el CEO y no vamos a cambiarlo”. Destacó también que Toni Dávila será el consejero.

"NO FUI JUGADOR"

Pace estará para ayudar a llevar la estrategia y aportar sus conocimientos que ya ha mostrado en el Burnley. “Estaré aquí mucho y me gusta esta ciudad muchísimo, pero no voy a dirigir los departamentos día a día. Hay gente muy buena para eso. Eso sí, puedo ayudar con mi experiencia”.

Finalmente, también se encargó de destacar el nuevo mandatario que no pretende ser intrusivo con su labor: “No me gustaría interrumpir el proceso del equipo, no fui jugador de fútbol y no soy experto para criticar ni ayudar, solo puedo hacer preguntas y me gustaría hacerlo antes, no después de un partido”.