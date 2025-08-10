Interrogantes en la zaga del Espanyol

En el Espanyol ya tienen todas las miradas puestas en el debut en LaLiga EA Sports contra el Atlético de Madrid del próximo día 17 de agosto. Después de completar con nota la pretemporada, con cuatro victorias (Peralada, Southampton, Wolfsburgo y Union Berlin), un empate (Newcastle) y tan solo una derrota en la tanda de penaltis en la final de la Copa Catalunya contra el Girona. Sin embargo, más allá de estos más que notables resultados, las sensaciones también han sido muy positivas en el equipo que dirige Manolo González.

El conjunto blanquiazul ha mostrado en los partidos de preparación un gran nivel de eficacia. En seis encuentros, el Espanyol ha conseguido perforar la portería contraria en diez ocasiones, aunque cabe destacar que cuatro de estos tantos fueron contra un equipo de Tercera Federación. Pero lo cierto es que sin ser todo un vendaval ofensivo, los pericos han conseguido ser determinantes en los metros finales, sobre todo liderados por Javi Puado y Kike García en esta faceta.

Javi Puado, capitán del Espanyol / Carlos Mira - RCD Espanyol

Pero, una vez más, el cuadro de Manolo González ha vuelto a destacar por su buen hacer en defensa. El conjunto catalán ha mostrado una versión muy sólida, con apenas resquicios en la zaga y con mucha concentración en todos los jugadores para formar un bloque muy compacto. En el Espanyol la consigna es muy clara: defienden todos y atacan todos. El compromiso de la plantilla es innegable, en una faceta que será otra vez indispensable de cara al reto de la permanencia en la Primera División.

Y, aunque el esfuerzo es global por parte de todo el equipo, la parcela defensiva se está mostrando a un nivel muy alto en estos partidos de preparación. Con minutos para todos, parece más que claro que Omar El Hilali volverá a ser fundamental en el carril derecho. El lateral marroquí ya cuajó un anterior curso excelente, y se espera que sea de nuevo clave en el proyecto del Espanyol. A pesar de la incorporación de Rubén Sánchez, no hay debate en esta demarcación.

Omar El Hilali, durante la pretemporada / RCD ESPANYOL

Sin embargo, sí hay más dudas en el lateral izquierdo. El club perico logró este verano un nuevo préstamo de Carlos Romero, que ya vistió la camiseta blanquiazul el curso pasado. El lateral de Torrent fue de menos a más hasta convertirse en un jugador de la confianza de Manolo González. Ya conoce la casa y tiene el cariño de la afición, y por ello parece partir con algo de ventaja para empezar el campeonato liguero como titular. Eso sí, el carril izquierdo cuenta con una competencia elevada con José Salinas, que aterrizó este verano a coste cero procedente del Elche y ya ha dejado muy buenas sensaciones en la pretemporada.

En cambio, hay algunas incógnitas en el centro de la zaga. Después de su renovación, Leandro Cabrera seguirá siendo capital en el esquema de Manolo González. Pero la gran pregunta es quien le acompañará. Con Fernando Calero y Pablo Ramón en la recámara, todo apunta que Miguel Rubio saldrá de inicio en el duelo contra el Atlético de Madrid. El central madrileño también ha llegado este verano, como agente libre después de completar un buen curso en Segunda División con el Granada, y ha demostrado en la pretemporada tener todos los recursos para asentarse en la máxima categoría del fútbol español.