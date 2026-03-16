El indignante audio del VAR en el Mallorca - Espanyol: "¿Seguro que le pega una patada?"

El Espanyol padeció un auténtico escándalo arbitral en derrota en el campo del Mallorca. El conjunto perico vio como Ricardo de Burgos concedía, tras una larga revisión en el monitor del VAR, el tanto de Pablo Torre que suponía el empate a pesar de ver una y otra vez la repetición de una evidente falta de Samú Costa a Urko González previa al gol.

No es la primera vez que el Espanyol sufre una decisión de este calibre. Basta con echar la vista atrás para comprobar cómo varias acciones polémicas han terminado cayendo en su contra. En esta ocasión, prácticamente todo el mundo del fútbol coincide en no entender el porqué de la decisión del colegiado vasco.

El Espanyol cae en Mallorca tras otro escándalo arbitral / CATI CLADERA

Por si fuera poco, la indignación creció todavía más entre los pericos, incluso entre los aficionados a este deporte, al escuchar el audio del VAR en el que Ricardo de Burgos decide finalmente conceder el tanto, al no ver claro el impacto de Samú sobre Urko y opta por continuar con la decisión que había tomado en directo sobre el terreno de juego.

Durante la revisión de la jugada, De Burgos Bengoetxea pidió ver con claridad el momento del posible contacto. "Ponme el contacto. Yo ahí no sé si es la dinámica de la acción. ¿Seguro que le pega una patada?¿Tenemos otra cámara?", comentó mientras analizaba la acción. El árbitro llegó a revisar hasta tres repeticiones distintas y, aun así, mantenía sus dudas: "yo no veo que le golpee, puede ser la dinámica. ¿Tenemos una mejor?".

Desde la sala del VAR trataron de ofrecerle más tomas para aclarar la jugada, pero algunas no convencieron al colegiado, que incluso rechazó una de ellas por la calidad de la imagen: "ese no me vale. Está borroso, ¿tenemos otra más nítida?". En ese momento, desde el VAR le aseguraron que sí había contacto: “Sí, pone el pie y le chuta el pie”. A pesar de esa explicación, el árbitro no terminaba de verlo claro.

La conversación reflejaba las dudas del colegiado en una jugada que, a simple vista, parecía evidente. De Burgos Bengoetxea insistía en encontrar el punto exacto del impacto y llegó a afirmar que "no veo claramente que le golpee el talón". También pidió calma en la revisión para analizar bien la acción: "vamos a hacerlo bien por favor".

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Finalmente, y tras revisar todas las imágenes disponibles, el árbitro decidió mantener su criterio inicial. Antes de cerrar la revisión, agradeció la ayuda del equipo del VAR y confirmó su decisión: "Chicos, yo con estas imagenes no lo tengo claro. Voy a dar gol". Una incomprensible decisión que vuelve a perjudicar al Espanyol.