Indignación perica por la pregunta en un examen de la UAB: "El presidente del club de fútbol Espanyol de Cornellà"

Los aficionados del RCD Espanyol han levantado el grito una vez más por lo que consideran una falta de respeto hacia su institución. La diferencia con otras situaciones parecidas en el pasado es que el problema no llegado de ningún rival histórico, como Gerard Piqué, uno de los principales instigadores de los comentarios en contra del club perico, sino de parte de una universidad catalana.

Concretamente, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), se ha viralizado esta tarde después de que el estudiante Raúl Monje publicara en X una de las preguntas en un examen del tercer curso del Grado de Periodismo, donde se cuestionó a los alumnos sobre la identidad del mandamás blanquiazul.

"El presidente del club de fútbol Espanyol de Cornellà es", preguntaba el profesorado en uno de los exámenes, sirviendo así la polémica una vez más en las redes sociales y denunciando la voluntad de faltar a un club catalán fundado en la ciudad de Barcelona que este año celebra el 125 aniversario.

Aunque las respuestas no han sido el foco de las críticas, algunas de ellas también estaban mal redactadas. La primera opción indicaba que el presidente podía ser "Changyeng Chen", nombre del que hasta hace unos meses ocupaba el puesto, aunque el nombre real es Chen Yansheng.

Más allá de ello, la segunda posible respuesta indicaba que podía ser "Alan Bates", la tercera "Josep M. Sainz de Gortari", y la última, "Alan Pace", el empresario estadounidense y actual presidente perico.

Indignación en las redes sociales

Las redes sociales se han llenado de respuestas más o menos ingeniosas de los aficionados del Espanyol, que han criticado con dureza que una universidad entre al juego de las faltas de respeto que tantas veces han denunciado.

Uno de ellos pregunta "qué describe mejor al autor de la pregunta" y da como opciones algunas respuestas ingeniosas como "estar celoso porque el acto del 125 aniversario" se hace en la Universidad de Barcelona (UB). Otros no se imaginan "la Complutense de Madrid refiriéndose al Atleti como 'Paleti'" y otros aluden que "sois tan idiotas que creéis que nos ofende y no. Porque la mayoría de pericos somos clase trabajadora. En cambio, a quien sí que ofendéis es a la buena gente que vive en Cornellà. Clasistas de mierda".

Por otro lado, la publicación también revela gente que no ve dónde está la polémica, al referirse a una institución afincada en la ciudad metropolitana: "El enunciado está mal redactado. En todo caso debería ser ..de fútbol Español, con sede en Cornellà y ciudad deportiva en Sant Adrià del Besòs", aunque también de parte de la propia comunidad perica "Se puede impugnar la pregunta, no existe tal club. Añado, yo le substituiría por 'cuántos presidentes del Barça no han sido imputados?'".

Sin embargo, una de las más ingeniosas paga con la misma moneda a la universidad: "La respuesta a la Universidad Autónoma de Cerdanyola (ubicación de la institución educativa) es sencilla... Ninguno de esos es el presidente de un club que no existe", apuntan.