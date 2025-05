Indignación en el Espanyol por el arbitraje

El Espanyol cayó derrotado en el derbi contra el FC Barcelona y dejó escapar de nuevo una oportunidad de sellar la permanencia en Primera División. A pesar de la entidad del rival, los de Manolo González completaron un buen partido y merecieron más. Pero el talento de los azulgranas se impuso a través de los goles de Lamine Yamal y Fermín.

Como es habitual en un duelo de esta rivalidad, también hubo tiempo para la polémica. Sin lugar a dudas, la acción más controvertida fue la expulsión de Leandro Cabrera. Corría el minuto 80 cuando el central uruguayo golpeó en el estómago a Lamine y, tras revisar la jugada en el VAR, Soto Grado lo castigó con una tarjeta roja.

Espanyol - FC Barcelona: La expulsión de Cabrera

En el club blanquiazul no están nada de acuerdo con la resolución del colegiado. El propio Manolo González señaló directamente al jugador azulgrana por "tirarse". "Le he dicho (a Lamine) que deje de tirarse. Nada más. Solo eso. Y que es muy bueno, un gran jugador. Eso no se lo he dicho allí, pero sí que le he dicho que no era necesario en esa acción con Cabrera", explicó tras el partido.

Críticas a Lamine

Preguntado en rueda de prensa, el entrenador perico volvió a enfatizar en las exageraciones de los futbolistas del Barça: "Es un golpe que para caer al suelo así, lo tienes que hacer bien, ¿eh? Ya sabemos que en el otro lado de la Diagonal el tema del teatro lo llevan bastante bien desde hace años. Los soplas y caen rápido. Es una acción que, cojones, nos estamos cargando el fútbol. ¿Es evitable? Totalmente, pero no es para caer al suelo, ni para hacer daño a nadie, ni para expulsión".

Soto Grado expulsó a Cabrera por una agresión sobre Lamine / EFE

Por sus palabras, quedó muy claro que a Manolo González le pareció "una exageración total" la expulsión de Cabrera por el golpe sobre Lamine: "Creo que lo ha exagerado el jugador del Barça. Y sin más. Para caerte al suelo y marearte no es. Habrá que traer Biodramina".

"Nos han reconocido que no era roja"

En el mismo sentido, Carlos Romero explicó que "hemos hablado con jugadores de ellos (Barça) y nos han reconocido que no era roja". "Sabemos que fue una jugada fortuita y fue a protegerse, pero no podemos hablar, ya sabemos cómo es esto", agregó.

Otra de las curiosidades de esta acción ocurrió en las redes sociales del Espanyol. El club perico acompañó el mensaje donde se informaba de la expulsión de Cabrera con el siguiente texto: "VAR para creer".

Además, los aficionados pericos 'explotaron' en las redes sociales por lo que les pareció una tarjeta roja totalmente injusta. De hecho, muchos comparaban esta acción de Cabrera con una jugada entre Araujo y Roberto Fernández de la primera mitad, donde el central azulgrana golpeó la cara del delantero perico en un forcejeo.

Polémica y tensión en un derbi que deja al Espanyol con la obligación de sumar en los siguientes partidos (Osasuna y Las Palmas) si quiere mantener la categoría.