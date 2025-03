Indignación en el Espanyol tras la derrota frente al Mallorca: "Esto no es fútbol"

El partido entre el Mallorca y el Espanyol terminó con una tensión extrema tras la victoria mallorquinista gracias a una pena máxima anotada por Vedat Muriqi en el descuento. El encuentro estuvo lleno de polémicas arbitrales, especialmente en la decisión del colegiado Quintero González de repetir un penalti detenido previamente por Joan García, portero del Espanyol, al considerar que Cheddira había entrado antes de tiempo en el área.

Tras el encuentro, Fran Garagarza, director deportivo del Espanyol, mostró públicamente su profundo malestar con el arbitraje: "Es increíble, es increíble. Se debe tener respeto al Espanyol y no se le está teniendo. Se lo he dicho al árbitro. Esto no es fútbol".

Garagarza cuestionó la justicia de las decisiones arbitrales y lanzó una dura crítica: "Mi pregunta es si esto valdría con otro club. ¡Basta ya, basta ya, basta ya! Todos cometemos errores, pero otra cosa es complicarse la vida; se está perdiendo la esencia del fútbol".

Además, Garagarza señaló directamente a los responsables del VAR en Madrid y sugirió incluso influencias extradeportivas: "El que ha rearbitrado desde Madrid, que haga conciencia de si tuvo algo que ver con el descenso del Espanyol. ¡Es una cosa surrealista! ¡Tenemos una indignación, no puede ser!".

El director deportivo quiso asumir toda la responsabilidad pública y proteger a la plantilla: "He venido a dar la cara, no la tiene que dar el míster ni ningún jugador. Mi pregunta: ¿Se habría hecho a otro club que no fuera el Espanyol? ¡No puede ser, no puede ser!".