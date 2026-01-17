Indignación en el Espanyol por el arbitraje ante el Girona: "Hay cosas que no me las puedo creer"

El Espanyol volvió a caer en el RCDE Stadium en otro derbi de máxima tensión. Los pericos, que merecieron más, sobre todo en la segunda mitad, se fueron de vacío y ya encadenan tres jornadas ligueras sin conseguir la victoria.

Pero, sin lugar a dudas, el partido estuvo marcado por varias decisiones arbitrales muy polémicas. El colegiado Iosu Galech Apezteguía castigó dos acciones muy dudosas como pena máxima, que permitieron al Girona encontrar los dos tantos del partido.

Evidentemente, estas decisiones no gustaron en absoluto al público, que mostró su enfado en el RCDE Stadium, ni tampoco dentro de la plantilla del Espanyol. Quien se mostró más contundente al respecto fue Manolo González, habitual portavoz del club en estas situaciones.

El técnico cargó contra la actuación arbitral en rueda de prensa y señaló varias decisiones del colegiado durante el encuentro: "Después de lo de Mallorca el año pasado (con tres penaltis señalados en contra del Espanyol) y lo que he visto hoy, hay cosas que no me las puedo creer. Pero bueno, es lo que hay".

El entrenador analizó con detalle algunas acciones polémicas. "El primer penalti marca el partido. Es en el minuto 44. Hay un contacto leve de Omar al pecho. Ni agarrón, sólo hay un toque. No hay un golpe ni mucho menos. Si esto es penalti, la acción de Roberto (posterior y a favor del Espanyol) es penalti", explicó.

Además, González subrayó que hubo "muchas cosas" a tener en cuenta en este partido: "Son cuatro minutos de descuento cuando contra el Levante hubo siete, un partido en el que pasaron muchas menos cosas que hoy".

Manolo González recibió el premio de entrenador del mes de diciembre / Gorka Urresola

Preguntado directamente por el arbitraje, Jofre respondió con cautela y midiendo cada palabra. “Tampoco te quiero decir muchas cosas, porque ya sabes que después lo pagamos nosotros”, afirmó con una media sonrisa tan elocuente como reveladora. Pese a ello, dejó varias reflexiones claras sobre lo sucedido.

En relación con el primer penalti, señaló: “Me ha pillado bastante lejos, pero me dicen que es bastante dudoso”. Sobre el segundo, fue más concreto: “Ese sí lo veo cerca”. Y entonces pronunció una de las frases más comentadas de la noche: “Se lleva el pito a la boca, se lo quita, duda y después lo pita”.

La confusión, según explicó, es absoluta: “Ya no sabes si va a pitar o no va a pitar, si no lo pita y le corrigen en el VAR, o si lo pita y le corrigen después”, reflexionó, visiblemente desconcertado por el criterio arbitral. Por ese motivo, insistió: “No voy a entrar mucho, porque luego recibimos nosotros”.

También se pronunció Cabrera, quien reconoció que en ese momento no había visto la repetición de la segunda pena máxima: "Es una jugada que puede ser justa. Si se tira, se tira muy bien. El primero es muy riguroso, hay situaciones similares que no se pitan".

Con todo, el Espanyol se marcha del derbi con la sensación de haber sido castigado en exceso y de haber vuelto a quedarse sin premio pese al esfuerzo y la reacción mostrada tras el descanso. La polémica arbitral vuelve a sobrevolar al conjunto blanquiazul, que no es la primera vez que se siente perjudicado.