Impulso para Ngonge

Pese a la grave lesión de Javi Puado, las salidas de Javi Hernández y Luca Koleosho, y la excelente primera vuelta del equipo, que permitía al entorno perico soñar con cotas más ambiciosas que la permanencia en la Primera División del fútbol español, el Espanyol se reforzó en el pasado mercado de invierno únicamente con la incorporación de Cyril Ngonge.

Un movimiento que a algunos les pareció insuficiente, pero con el que el club blanquiazul dejó claro que no acudiría al mercado por acudir, sino solo ante oportunidades que supusieran una mejora real de la plantilla. Ngonge aterrizó en la entidad perica tras un acuerdo con el Nápoles para su cesión hasta final de temporada con una opción de compra de 15 millones de euros.

Su debut no fue el mejor en términos colectivos, ya que el Espanyol cayó con contundencia en el campo del Villarreal (4-1). Sin embargo, en el plano individual, Ngonge dejó destellos de su calidad y capacidad de desborde por la banda, e incluso firmó una asistencia a Leandro Cabrera. En su primer partido con la camiseta blanquiazul ya ofreció pistas claras de sus virtudes: velocidad, desequilibrio y una amenaza constante en el uno contra uno.

Hasta la fecha, el extremo belga ha disputado 356 minutos con el conjunto perico, con un balance de dos asistencias, aunque todavía no se ha estrenado en el apartado goleador. En los últimos partidos, además, ha quedado patente que cuenta con la confianza de Manolo González. Ngonge encadena tres encuentros consecutivos partiendo como titular, ante Getafe, Betis y FC Barcelona, una muestra de que el técnico gallego lo considera una pieza importante en el frente ofensivo del Espanyol.

No obstante, aunque ha seguido dejando destellos de su calidad y buenas acciones por la banda, sus actuaciones también están marcadas por la irregularidad. En ocasiones, para bien y para mal, transmite la sensación de estar algo ajeno a lo que ocurre en el partido, capaz de aparecer y marcar diferencias en cualquier momento del encuentro. Sin embargo, este rasgo también puede jugarle en contra, al no mantener una continuidad en el juego ni una influencia sostenida a lo largo de los 90 minutos.

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Sin duda, inmerso en una mala dinámica de resultados en este 2026, la aparición de la mejor versión de Ngonge en el frente del ataque debe ser una de las claves para que el Espanyol logre su primera victoria del año y ponga fin a esta racha negativa.