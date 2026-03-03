El IESE lanza el Sports Management Center con el apoyo de Alan Pace

El IESE Business School presentará el próximo 5 de marzo el IESE Sports Management Center, un nuevo centro de investigación orientado a promover el liderazgo, la profesionalización y la excelencia en la industria deportiva global. La iniciativa cuenta con el respaldo de destacados perfiles del ámbito empresarial y deportivo, entre ellos Alan Pace, presidente del RCD Espanyol de Barcelona, y el empresario Antoni Martín.

La presentación oficial del centro tendrá lugar el 5 de marzo de 2026 en el campus del IESE en Barcelona. El acto reunirá a representantes del ámbito deportivo y empresarial para debatir sobre la evolución y los retos de la industria. El programa incluirá la mesa redonda titulada “Profesionalización de la industria del deporte”, moderada por el profesor Jan Simon.

En este coloquio participarán Marc Gasol, presidente del Bàsquet Girona; Alan Pace, presidente del RCD Espanyol de Barcelona; y Kristoff Puelinckx, fundador y consejero delegado de Tennnium. Los ponentes analizarán el proceso de transformación que vive el sector y el papel que puede desempeñar la formación directiva en la mejora de la gestión y la gobernanza de las organizaciones deportivas.

El nuevo centro estará dirigido por los profesores Jan Simon y Albert Fernández Terricabras y nace con el objetivo de convertirse en un referente internacional en formación directiva e investigación aplicada en el ámbito del deporte. Según ha informado la escuela de negocios, el proyecto pretende dar respuesta a los principales retos estratégicos que afronta el sector, como el gobierno corporativo, la sostenibilidad financiera, la innovación, la gestión del talento y la internacionalización.

Alan Pace, MBA del IESE en 1994 y actual presidente del RCD Espanyol, respalda la iniciativa como donante a título personal. Junto a él, también participa como donante Antoni Martín, empresario y tecnólogo, Executive MBA del IESE en 2011. Además, el RCD Espanyol de Barcelona se vinculará al Sports Management Center como socio estratégico, en el marco de una colaboración centrada en el intercambio de conocimiento, la reflexión estratégica y el impulso de buenas prácticas en la gestión deportiva.

Con la creación de este centro, el IESE refuerza su compromiso con el desarrollo de líderes responsables capaces de generar impacto tanto en sus organizaciones como en la sociedad. El Sports Management Center aspira a consolidarse como un hub internacional que combine formación, investigación y colaboración directa con la industria deportiva, acompañando a directivos y entidades en la gestión de los desafíos actuales y futuros del sector.

Fundado en 1958, el IESE es la escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra y cuenta con sedes en Barcelona, Madrid, Nueva York, Múnich y São Paulo. Desde su creación ha formado a más de 60.000 directivos y emprendedores y dispone actualmente de 13 centros de investigación y 25 cátedras. La institución figura de manera recurrente entre las principales escuelas de negocio del mundo en los rankings internacionales.