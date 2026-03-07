El IESE impulsa un centro de gestión deportiva con el apoyo de Alan Pace y la colaboración del Espanyol

El IESE Business School ha dado un paso más en su apuesta por la industria del deporte con la puesta en marcha del IESE Sports Management Center, un nuevo centro de investigación y reflexión estratégica orientado a impulsar el liderazgo, la profesionalización y la excelencia en un sector en plena transformación.

La presentación oficial tuvo lugar el pasado 5 de marzo en el campus del IESE en Barcelona, en un acto que reunió a varias voces destacadas del ecosistema deportivo y empresarial. Entre los apoyos más relevantes al proyecto figura Alan Pace, presidente del RCD Espanyol de Barcelona y antiguo alumno del IESE, que participa como donante a título personal. También respalda la iniciativa Antoni Martín, empresario y tecnólogo, además de Executive MBA del IESE.

Más allá del respaldo individual de Pace, el RCD Espanyol se ha incorporado al proyecto como socio estratégico, dentro de una colaboración enfocada al intercambio de conocimiento, la reflexión sobre los retos del sector y la promoción de buenas prácticas en la gestión deportiva.

El nuevo centro estará dirigido por los profesores Jan Simon y Albert Fernández Terricabras y nace con el objetivo de responder a algunos de los grandes desafíos que afronta actualmente la industria: la mejora del gobierno corporativo, la sostenibilidad financiera, la innovación, la gestión del talento y la internacionalización de las entidades deportivas.

Desde el IESE defienden que el Sports Management Center quiere consolidarse como un hub internacional de referencia en formación directiva, investigación aplicada y colaboración con la propia industria. La idea es acompañar a líderes, clubes, organizaciones y empresas del sector en la toma de decisiones estratégicas y en la adaptación a un entorno cada vez más competitivo y global.

Marc Gasol, también presente

El acto de presentación incluyó además la mesa redonda “Profesionalización de la industria del deporte”, moderada por Jan Simon, en la que participaron Marc Gasol, presidente del Bàsquet Girona; el propio Alan Pace, presidente del Espanyol; y Kristoff Puelinckx, fundador y CEO de Tennium. La sesión sirvió para poner sobre la mesa la necesidad de seguir elevando los estándares de gestión en el deporte profesional.

Fundado en 1958, el IESE Business School es la escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra y cuenta con sedes en Barcelona, Madrid, Nueva York, Múnich y São Paulo.