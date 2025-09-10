Identifican a tres ultras del Espanyol por una pancarta de Del Cerro Grande con una diana en su cabeza

La Policía Nacional ha identificado a tres aficionados del RCD Espanyol que el pasado mes de marzo, tras el polémico arbitraje sufrido por el club blanquiazul frente al Mallorca, amenazaron al colegiado de Primera División Carlos Del Cerro Grande con una pancarta en la que su rostro aparecía en el centro de una diana.

El mensaje de los ultras, que contenía la frase "Se busca: Carlos del Cerdo Grande", apareció en las inmediaciones del RCDE Stadium el pasado 29 de marzo, justo un día antes del encuentro de Liga en Cornellà-El Prat entre el Espanyol y el Atlético de Madrid.

"Mensajes injuriosos y amenazas"

Según adelantó el 'Què T'hi Jugues' de la Cadena SER', los responsables estarían vinculados al grupo La Curva, que forma parte de la grada de animación del club blanquiazul. La imagen del árbitro con su cara en una diana tuvo una gran repercusión en redes sociales.

Según la Policía, "su difusión se acompañó de mensajes injuriosos y amenazas hacia la persona señalada" en los perfiles en redes sociales de los identificados. "Suscitaban animadversión y hostilidad hacia el árbitro, exteriorizando una amenaza real, seria y objetiva", expone el texto.

Ya el CTA se pronunció días después con un contundente comunicado en el que mostraba su "más rotunda condena ante estos hechos inadmisibles". "Hoy ha sido una pancarta. ¿Y mañana, qué? ¿A qué estamos esperando? Es hora de asumir responsabilidades por parte de las instituciones y entidades correspondientes para que se adopten medidas firmes, urgentes y eficaces para erradicar estas conductas violentas y por consiguiente actuar contra quienes las promuevan o justifiquen", añadía el texto.

Tanto el propio Carlos Del Cerro Grande como la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga Nacional de Fútbol Profesional presentaron sus respectivas denuncias por estos hechos, en el inicio de una investigación llamada 'Operación Pitch' que, de momento, se ha saldado con la identificación y la acusación de un delito de amenazas de los tres aficionados blanquiazules.