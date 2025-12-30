La IA coloca a Edu Expósito en la selección española

Este Espanyol de Manolo González no se entendería sin Edu Expósito. El de Cubelles es el jugador más destacado del equipo revelación de LaLiga, un cuadro blanquiazul que está en puestos de Europa League (a 2 puntos de Champions) firmando una de las mejores temporadas de su historia.

A sus 29 años, Expósito podría estar viviendo el mejor momento de su carrera, convirtiéndose en el centrocampista de las cinco grandes ligas que más oportunidades de gol genera (5,54 asistencias esperadas) y el segundo si contamos todas las posiciones del campo (solo superado por Olise, del Bayern). En esa estadística, el mediapunta supera incluso a Kylian Mbappé (3,97 xA), Vinicius (3,66), Rashford (3,31), Declan Rice (4,22), Nico Paz (3,68), Oyarzabal (2,99), Kimmich (3,39), Barella (3,48) o Saka (2,68), entre otros, por lo que podría ser una muy buena opción para Luis de la Fuente en la selección española. Eso sí, la competencia en el centro del campo de la Roja es altísima.

Expósito, líder en LaLiga

Pero su aportación no se queda ahí. El ‘8’ perico es el futbolista que más centros realiza de LaLiga, el segundo que más de las cinco grandes competiciones domésticas (123) y el tercero en centros exitosos (29). Sus cifras comparadas con las cinco grandes ligas le colocan como uno de los mejores centrocampistas del continente, donde es el 3º con más asistencias de disparo (33), el 5º con mejor tasa de acciones progresivas, el 9º en pases progresivos y el 7º a la hora de generar peligro (goles y asistencias esperados sin contar penaltis), superando a Bellingham, Yildiz, Dani Olmo, Cherki, Eze y Gnabry.

Centrándonos en LaLiga, es el séptimo jugador con más asistencias de la competición (5) y se coloca como el 2º jugador que más pases clave ha dado (con 41, superando a Vinicius, Lamine Yamal, Pedri, Fornals, Julián Álvarez y Luis Milla), así como el 8º que más ocasiones claras genera (por delante de Raphinha, Marcos Llorente, Abde, Lo Celso, Sergi Darder…).

Recientemente fueron sus asistencias a balón parado las que dieron seis puntos al Espanyol, primero con el córner botado para que Kike García desequilibrara el marcador en Balaídos y luego con otro saque de esquina medido a la cabeza de un Cabrera que dio la victoria frente al Getafe en el Coliseum. Además, de sus botas nació el gol de Carlos Romero que supuso el empate ante el Athletic y el inicio de la remontada perica.

Colabora en 1 de cada 4 goles

Pero sorprenden todavía más los números de Edu Expósito teniendo en cuenta que, durante gran parte de los partidos de esta temporada, ha ocupado la posición de pivote junto a Pol Lozano ayudando en la salida de balón, hasta que Urko González ha alcanzado su mejor nivel y le ha permitido adelantar su posición hasta la mediapunta, donde se siente más cómodo. En ese sentido, ha colaborado en casi 1 de cada 4 goles de su equipo (23%), dando 5 asistencias en Liga, el 7º que más.

Así pues, Edu Expósito ha hecho méritos para recibir la llamada de La Roja. Lo corrobora la empresa especializada en datos deportivos Olocip. Este programa (similar a Opta) comparó entre los centrocampistas seleccionables y eligió al de Cubelles como la primera opción para el centro del campo de la selección. Esta plataforma valora la calidad y cómo afecta el jugador al equipo a la hora de anotar o recibir goles, dándole un valor de 3,86 al jugador catalán, seguido de Zubimendi (3,80), un habitual en el combinado español. Con la ausencia de Pedri, el ‘8’ perico supera al resto de futbolistas convocados en esta posición (Baena, Fornals, Barrios, Mikel Merino, Aleix García…). Es más, Expósito es, actualmente, el quinto jugador español mejor valorado en este sistema, llamando a la puerta de Luis de la Fuente.