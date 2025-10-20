Humo, toallas quemadas y máscaras de oxígeno: el día que sabotearon al Espanyol para favorecer al Barça

125 años dan para mucho. Alegrías, tristezas e historias curiosas que rozan el surrealismo. Esta vez nos remontamos hasta la temporada 1952-53, con el Espanyol empezando el curso liguero como un auténtico tiro. El equipo que dirigía por aquel entonces Alejandro Scopelli, también conocido como 'el Conejo', contó sus primeros siete partidos por victorias.

El conjunto perico superó al Celta de Vigo (0-1), al Sevilla (6-2), al Real Madrid (1-2), al Sporting de Gijón (4-0), al Valencia (2-1), al Valladolid (0-1) y al Athletic Club (6-2). Parecía prácticamente imparable el Espanyol en el campeonato liguero y, de hecho, su primera derrota no llegó hasta la duodécima jornada, en el día 14 de diciembre.

¿Qué había detrás de este arranque? Pues mucho mérito de los jugadores y del cuerpo técnico, pero también un secreto que salió a la luz un mes después del inicio de Liga. En el descanso de los partidos, los jugadores del Espanyol inhalaban oxígeno con mascarillas para tener un mejor rendimiento en las segundas mitades. Era un método insólito que importó Scopelli de Argentina para que los futbolistas se recuperaran durante el descanso del esfuerzo realizado.

Este asunto causó revuelo en la prensa de la época e incluso dio lugar a un debate médico sobre su utilización. Pero el Espanyol continuó haciendo uso de este método para recuperar hasta que llega la primera derrota en la visita al Barça. Llegaba el conjunto blanquiazul a Les Corts con nueve triunfos y dos empates, a la cabeza de la clasificación.

En el campo no cabía ni un alfiler, incluso la policía permitió que algunos espectadores se sentaran en el césped, muy cerca del terreno de juego. Evidentemente, este hecho no gustó nada a los jugadores del Espanyol, pero se tuvieron que adaptar a esta injusta circunstancia. Y al descanso la ventaja es perica tras el tanto de Mauri.

Sin embargo, la máxima polémica aterriza en el descanso. Cuando entran al vestuario, los jugadores del Espanyol se encuentran con las toallas quemadas, algunas incluso siguen encendidas, y mucho humo. Unas condiciones que no permiten abrir el oxígeno para inhalarlo, y en la segunda mitad el Barça le da la vuelta al marcador con goles de Hanke y Moreno.

Nadie asumió la responsabilidad por el asalto al vestuario perico, y tampoco se impuso sanción alguna al conjunto azulgrana. A día de hoy, el incidente sigue siendo un 'misterio'. Hacia los dos tercios del campeonato, el Espanyol dejó de utilizar el oxígeno, al comenzar a temerse que este método pudiera acabar perjudicando a los jugadores con el tiempo.