Hueso duro para el Espanyol antes del parón

Prueba de nivel la que afronta el RCD Espanyol esta tarde (18.30 horas) en Cornellà-El Prat. El conjunto blanquiazul recibe en un previsiblemente abarrotado RCDE Stadium a un Real Betis mermado por las bajas, pero cuyo nivel de plantilla no permitirá ni una sola relajación en un cuadro blanquiazul que tratará de poner fin a ese pequeño bache de resultados de la semana pasada.

Para ello debe mejorar el Espanyol en eficacia, aspecto que le ha lastrado en las últimas tres jornadas. En ese sentido, fueron 41 disparos a puerta los que protagonizaron los pericos frente a Valencia (2-2) y Girona (0-0), cosechando tan solo dos puntos después de su única derrota de la temporada hasta el momento en el Santiago Bernabéu (2-0).

Precisamente por toda esa capacidad de generar ocasiones y sobre todo por haber convertido Cornellà en un fortín, Manolo González se mostró "tranquilo" y "confiado" en la previa del encuentro frente a un rival al que iguala en la clasificación con 12 puntos.

El técnico blanquiazul, eso sí, no se fía de un Real Betis que viene de disputar competición europea el jueves (victoria 0-2 frente al Ludogorets en Bulgaria) y que encadena dos victorias ligueras frente a la Real Sociedad (3-1) y a Osasuna (2-0).

Todos disponibles

Con toda la plantilla a su disposición, Cabrera entrará en la titularidad siempre que esté al 100%, por lo que Fernando Calero -a un gran nivel en este inicio de curso- y Clemens Riedel -la sorpresa de la temporada- buscan un hueco junto al uruguayo en el eje de la zaga, escudando a un Marko Dmitrovic fijo en la portería. En los carriles estarán Carlos Romero y Omar El Hilali, mientras que Pol Lozano y Urko González podrían formar un doble pivote que devolvería a Edu Expósito a la mediapunta.

El gran damnificado en ese caso sería Pere Milla, que había rendido a gran nivel como enganche mientras Edu Expósito ejercía como mediocentro. Arriba, el desequilibrante Tyrhys Dolan y el capitán Javi Puado son fijos en las bandas, con Roberto Fernández en punta.

Último entrenamiento del Espanyol antes de recibir al Real Betis / Carlos Mira - RCDE

Seis bajas verdiblancas

Si bien el Espanyol llega con la enfermería vacía, todo lo contrario sucede en Heliópolis. El Real Betis afronta el partido de Cornellà-El Prat con hasta seis bajas, todas ellas de una importancia considerable.

A los lesionados Isco, Deossa, Diego Llorente y Marc Bartra se les unió este sábado Sofyan Amrabat, que se había ganado la titularidad en las últimas jornadas pero que será baja por una lesión "miofascial postconvulsiva en el recto femoral derecho". Además, el canterano Pablo García, en dinámica con el primer equipo, se encuentra con la selección española Sub-20.

Pero si hay algo que tiene este Real Betis es fondo de armario y un par de piezas más que determinantes en el aspecto ofensivo: Lo Celso y Antony. Precisamente ambos fueron los goleadores del último Espanyol-Real Betis que se disputó en mayo (1-2). Dos genialidades aisladas del argentino y del brasileño en un partido gris de los verdiblancos permitieron remontar en los minutos finales un marcador abierto por Roberto en la primera mitad.