La hora de Ángel Fortuño

"Fortuño jugará seguro, eso lo puedo decir. Yo estoy muy contento con él. Tengo mucha confianza en él y en su futuro. La Copa la jugará toda, a menos que esté lesionado o sancionado. Sea la final o cuartos de final. La jugará Ángel Fortuño". Tajante, Manolo González informó en conferencia de prensa que el portero de 24 años tendrá su debut en competición oficial con el RCD Espanyol cuando los suyos estrenen el certamen ante el Atlètic Lleida este jueves (21.00h). Con más de 100 convocatorias en el primer equipo entre Primera y Segunda, Ángel todavía esperaba su oportunidad para estar bajo palos del primer equipo. Ahora llegó su hora.

En dinámica del primer equipo desde la temporada pasada, el guardameta será la opción del entrenador gallego para comenzar la aventura copera. “La idea es que puedan tener minutos los jugadores que tienen nivel y están participando menos; a partir de ahí es uno más, intentaremos dar el once antes del partido, he desvelado lo de Fortuño porque es claro que iba a jugar, pero intento como en Liga mantener la alineación hasta la hora del partido”, también se encargó de matizar Manolo González, que intentará ser cauto respecto a un debut que se les atragantó la temporada pasada, cayendo a las primeras de cambio ante el Barbastro.

TAMBIÉN VIAJAN DOS DEL 'B'

Espera Fortuño en responder a la confianza otorgada. Ya mostró buen nivel cuando le tocó disputar la final de Copa Catalunya ante el Girona, igual que en los otros duelos de la pretemporada en los que actuó. Marko Dmitrovic le ganó el pulso para los duelos ligueros, aunque el serbio y su experiencia también le han servido a Fortuño para curtirse bien antes del debut.

También, como desveló el propio técnico, irán convocados José Ángel López y Ferran Gómez, futbolistas del filial. El primero, lateral derecho, ha disputado 8 duelos en Segunda Federación con el 'B', con el 100% de los minutos jugados. Ferran, por su parte, suma un gol en la temporada, marcado justamente ante el mismo rival, cuando el filial blanquiazul venció por 1-0 al Atlètic Lleida en la Ciutat Esportiva Dani Jarque.

Aquella fue una de las dos derrotas que acumula el conjunto 'lleidatà' esta temporada, sumando otra ante el Olot. Solo han vencido en un partido, contra el Barça Atlètic de Juliano Belletti. La más reciente salida fue a Barbastro, verdugo de los pericos la pasada Copa, empatando 1-1. Actualmente, ocupan plaza de descenso a Tercera RFEF tras ocho jornadas.

El encuentro, entre otras cosas, será arbitrado por un colegiado catalán, aprovechando la procedencia de ambos clubes. Víctor García Verdura vivirá su primer duelo impartiendo justicia al Espanyol, club con el que se estrena dos años después de su debut en Primera, hacia 2023. Le acompañarán Julián Villaseñor, Javier Martínez y Pablo Monterrubio en el Camp d'Esports.