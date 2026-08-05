Otro homenaje especial a Dani Jarque

El RCD Espanyol volverá a recordar a Dani Jarque este 8 de agosto, cuando se cumplirán 17 años del fallecimiento de su eterno capitán. Como cada año, la entidad blanquiazul ha organizado una jornada de homenaje para que los aficionados puedan rendir tributo a una de las figuras más queridas de la historia del club.

La tradicional puerta 21 del RCDE Stadium permanecerá abierta entre las 10:45 y las 14:00 horas para que los seguidores pericos puedan acercarse a depositar flores y mostrar su recuerdo en uno de los espacios más simbólicos de la entidad.

Figura de cera

La jornada tendrá este año un significado especial gracias a la colaboración entre el Museo de Cera de Barcelona, la Fundació RCD Espanyol y Màgic Díaz, representante del exfutbolista y de su familia. Tras varios meses de trabajo conjunto, se ha creado una figura de cera de Dani Jarque que será presentada por primera vez en el RCDE Stadium para que todos los aficionados puedan contemplarla.

La escultura podrá visitarse por primera vez en el RCDE Stadium durante la jornada de homenaje y, a partir del próximo mes de octubre, pasará a formar parte de manera permanente de la colección del Museo de Cera de Barcelona.

La presentación tendrá lugar a las 11:00 horas, coincidiendo con la apertura de puertas y justo después de la tradicional ofrenda floral en recuerdo del que sigue siendo uno de los grandes símbolos de la historia del club.

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Además, el Espai Memorial del club también permanecerá abierto el 8 de agosto, en horario de 10:00 a 15:00 horas, para que los aficionados puedan recordar al que seguirá siendo uno de los grandes símbolos del espanyolismo.