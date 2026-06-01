"Siempre hay sitio para un rebelde más": el Espanyol presenta la campaña de abonados 26/27

El RCD Espanyol presentó este lunes la campaña de abonados 26/27 bajo el lema "siempre hay sitio para un rebelde más" y con tres líneas principales a remarcar: ligera subida de precios, beneficios por fidelidad y asistencia y reducción del espacio destinado a la Grada de Animación.

El vídeo de la campaña promocional remarca el sentimiento perico, con una familia acudiendo al Telefèric del Port, recibiendo comentarios 'irónicos' sobre la camiseta blanquiazul y remarcando que tanto en Catalunya como en Barcelona existen muchísimos equipos de fútbol, hasta acabar destacando que "no importa el número de pericos que haya en Barcelona", lo importante es que "siempre hay sitio para un rebelde más".

La entidad blanquiazul quiere aprovechar el tirón tras una temporada de crecimiento, tanto a nivel deportivo como a nivel social. Prueba de ellos fueron los 28.646 espectadores de media que acudieron al RCDE Stadium durante la pasada campaña, lo que supone un récord de asistencia que cobra todavía más importancia teniendo en cuenta el difícil calendario que ha sufrido el Espanyol, con la gran mayoría de partidos en casa disputados en lunes o viernes.

En ese mismo contexto, el crecimiento queda representado también en la cantidad de abonados (31.364) y socios (37.618) con los que el Espanyol ha finalizado la temporada 25/26, cifra que se prevé en aumento en esta campaña de abonados tras un buen año en lo deportivo y con expectativas altas tras la llegada de Monchi y las primeras pinceladas de la nueva propiedad encabezada por Alan Pace, que protagonizará su primer mercado de fichajes de verano.

Ligera subida, pero línea continuista

Con todo ello, la nueva propiedad ha optado por una línea más o menos continuista en la campaña de abonados, produciéndose esta vez una ligera subida de precios, con un aumento del 2,9% de media, lo que el club justifica como el porcentaje equivalente al del IPC tras varios años de precios congelados e incluso descuentos cuando el Espanyol descendió a Segunda División.

Además, se premiará por fidelidad a aquellos socios que acudan al 100% de los partidos de Liga (19 de 19) con un descuento del 10% en la renovación de la próxima temporada 27/28 con ventajas también para los que lo hagan al 90% de los encuentros (18 de 19)

Una de las problemáticas que lleva años afrontando la entidad catalana es la ausencia de varios socios en cada partido. Según datos del club, de los 28.000 espectadores aproximados de media que acudieron a Cornellà-El Prat esta temporada, 22.000 son abonados y 6.000 equivalen a aficionados que compraron entrada en cada partido.

La conclusión es que el 21% de los abonados pagan su carnet, pero no acuden al RCDE Stadium, lo que provoca sensación de vacío en varios sectores ante la imposibilidad de vender más entradas. Es por ello que el club insiste en la campaña en la posibilidad de los socios de ceder o liberar sus asientos, esta última opción con reembolso económico en función del beneficio que saque el club vendido la entrada equivalente al abono.

Dos grandes actuaciones

El Espanyol también presentó este lunes dos grandes actuaciones en el RCDE Stadium relacionadas con los aficionados. La primera de ellas, una de las que más preocupaba al club, es mejorar la imagen de una Grada de Animación completa pero demasiado espaciosa, lo que dejaba huecos vacíos en uno de los sectores del Gol Cornellà.

Una vez estudiado el caso, el club ha decidido comprimir la Grada Canito de cuatro sectores a tres, dejando el sector 112 disponible para otros socios o espectadores y actuando sobre aquellos aficionados miembros de la Grada de Animación que incumplieron el requisito mínimo de asistencia esta temporada.

Y la segunda actuación tendrá como protagonistas a los espectadores VIP. El Espanyol pretende dar un salto de calidad en las zonas VIP, ofreciendo más servicio y ampliándolo a más gente. Entre otras cosas, se transformará la salida del túnel de vestuarios en una zona VIP experimental, con asientos reservados alrededor de los banquillos para que los espectadores puedan vivir una experiencia diferente a la habitual.

La hoja de ruta de la campaña

A diferencia de otras temporadas, el club ha priorizado en esta ocasión la renovación del abono antes que la solicitud del cambio de localidad, debido a la alta cantidad de socios que posee la entidad y que limitan la búsqueda de nuevos asientos.

Noticias relacionadas

En ese sentido, desde este mismo lunes 1 de junio los aficionados pueden actualizar sus datos y, a partir del 8 y hasta el día 28 de junio, podrán renovar ya su carnet para la próxima temporada. El cambio de localidades tendrá lugar del 1 al 8 de julio y se adjudicarán del 9 al 14 del mismo mes, mientras que el periodo de alta para nuevos abonados arrancará el 15 de julio.