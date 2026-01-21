Ya hay castigo al Espanyol por el botellazo a Gazzaniga

El enfrentamiento entre Espanyol y Girona terminó con victoria de los visitantes en un duelo de alta intensidad. La presión no se limitó al terreno de juego, sino que también se trasladó a las gradas. Especialmente en el tramo final del encuentro, cuando se registraron varios lanzamientos de botellas, uno de los cuales impactó directamente en Paulo Gazzaniga.

De hecho, este incidente fue recogido por el colegiado del encuentro en el acta: "En el minuto 94, tras la consecución del segundo gol del Girona se produjeron lanzamientos de botellas sin tapón, con líquido en su interior, por parte de aficionados del equipo local, llegando a impactar una de ellas en la espalda del portero visitante sin causar daño aparente. Por este motivo se activó la fase 1 del protocolo de lanzamientos sin que ocurrieran más incidentes".

Ya se conoce la sanción por este comportamiento. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha impuesto al Espanyol una nueva multa económica de 3.000 euros, aunque ha descartado en esta ocasión el cierre parcial de la zona desde donde cayeron las botellas al terreno de juego. Esta sanción se suma a la anterior, de 300 euros, impuesta tras el derbi contra el FC Barcelona.

Eso sí, también habrá apercibimiento de cierre total del RCDE Stadium, ya que el Comité considera lo ocurrido como un hecho grave, aunque ha decidido aplicar el grado medio del artículo 107 del Código Disciplinario, que regula las alteraciones graves del orden durante los partidos. Según este artículo, "cuando con ocasión de un partido se originen hechos como los que define el artículo 15 del presente ordenamiento, y se califiquen por el/la juzgador/a como graves según las reglas que prevé el invocado precepto en su apartado 2, y se trate de la primera vez en la temporada, el club responsable será sancionado con multa en cuantía de hasta 6.000 euros".

Noticias relacionadas

Paulo Gazzaniga, portero del Girona, aparta una botella de agua arrojada al campo durante el Espanyol-Girona. / AFP7 vía Europa Press

Por su parte, el Espanyol pondrá en marcha este miércoles el protocolo interno para revisar las grabaciones de las cámaras y tratar de identificar a los responsables de los lanzamientos. Una vez localizados, el club aplicará las sanciones correspondientes e incluso podría llegar a retirarles el carnet de socio si la gravedad de los hechos lo exige.