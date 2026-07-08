Hartman: "Monchi y Manolo me dieron la impresión de quererme aquí"

La baja de Carlos Romero, esperada al finalizar su cesión en el Espanyol, no dejó de ser una triste noticia. No obstante, Monchi tuvo como prioridad encontrar el jugador que evitara extrañarle el máximo posible. De momento, lo tienen. Porque el club blanquiazul presentó a la prensa al nuevo fichaje, Quilindschy Hartman, procedente del Burnley.

Cedido esta temporada desde el club hermano, el director general deportivo de los pericos destacó que "era una prioridad tener un repuesto de garantías para que Manolo pudiera trabajar con él desde el primer momento. Fue una de las obsesiones que tuvimos desde el primer momento", añadiendo que 'Q' -como le gusta ser llamado al carrilero neerlandés- "era el primer nombre encima de la mesa".

Hartman, durante su presentación con el Espanyol / Gorka Urresola

En su turno al micrófono, Hartman destacó que Romero "era uno de los mejores, sí. Pero eso solo me da más confianza porque me traen como un jugador parecido para sustituirle. Es algo positivo el reto".

Destacó el futbolista de 24 años que "Monchi y Manolo me dieron la impresión de quererme aquí, desde el inicio. Sabían qué tipo de jugador era". "Para mi lo más importante es que todos han sido buenos conmigo. El fútbol inglés es diferente al español, necesito también aprender el idioma, pero lo que espero es repetir un poco lo que se hizo a inicios de la temporada pasada, que se estaba incluso en puestos de Champions League", añadió.

"LaLiga encaja bien con mi estilo. Mi experiencia en el Burnley la puedo traer aquí. No sé si conocéis Burnley, pero Barcelona es un poco mejor ciudad. La vida es más que fútbol. Creo que todo ello me hizo venir aquí", apuntó también 'Q'.

Su nombre estaba apuntado en carpeta hacía mucho tiempo, e incluso estuvo en el feudo blanquiazul para el Espanyol-Alavés de principios de año: "Tuve ya conversaciones desde enero, y me invitaron al estadio a mi y a mi esposa. En Burnley ya estabamos casi en descenso y estaba pensando en qué hacer con mi futuro. Tuve mi cabeza ya en eso y estoy feliz de estar aquí ahora".

Monchi, director general deportivo del Espanyol, y Andrés Merello, Dircom del club, durante la presentación de Hartamn / Gorka Urresola

Habrá adaptación, eso sí, al llegar a un fútbol distinto: "La Premier es muy intensa, todos los jugadores toman la pelota y tratan de marcar inmediatamente. Aquí hay un poco más de calma para construir las jugadas. Lo que puedo prometer es que daré el 100%, no puedo prometer ni goles ni asistencias. Pero los aficionados pueden esperar todo el esfuerzo de mi parte".

Sobre las expectativas de la temporada, apuntó el de Zwijndrecht que es "ambicioso desde joven. Es difícil decir lo que me haría feliz (en la tabla de posiciones), pero lo más importante es intentar mejorar lo que hicimos la temporada pasada. Estaré feliz si hacemos eso".

Y puntualizó, especialmente, sus aficiones por fuera del campo, apuntando a la paz como su base: "Me gusta relajarme con mi familia, mis amigos, mi perro... cuando juego al fútbol doy todo lo que tengo, pero en casa me gusta desconectar. Ser una persona, no solo un futbolista".