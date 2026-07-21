Entrevista SPORT
Entrevista SPORT | Quilindschy Hartman Futbolista del Espanyol
Hartman, un fichaje de otros tiempos para el Espanyol: "No uso TikTok ni Instagram, no me aportan nada"
El lateral habló sobre sus primeros días como perico en una extensa charla con SPORT, explicando el origen de su nombre, los picos altos y bajos de su carrera, su experiencia con Koeman y la importancia de separar el fútbol de la vida
Quilindschy Hartman dejó claras varias cuestiones en su presentación con el Espanyol: le gusta ser llamado 'Q', pasar tiempo con su familia y dar lo mejor en cada partido, aunque la losa del recuerdo de Carlos Romero pese mucho en banda izquierda.
El lateral neerlandés, a sus 24 años, ya probó las mieles del éxito y del fracaso. Fue internacional con Ronald Koeman y estuvo más de un año sin jugar por una lesión de rodilla. A pesar de ello, y de un aspecto que puede parecer rudo ante sus innumerables tatuajes, 'Q' tiene las prioridades muy claras. La primera, triunfar con el Espanyol. Sobre esta y otras cuestiones habló con SPORT en una extensa charla.
Lo primero, ¿cómo se pronuncia correctamente su nombre?
'Kuilindsi'.
¿Y de dónde proviene?
Es de Curazao. ¿Sabes que ahora han ido al Mundial? Mi padre es de allí, así que el nombre viene de Curazao.
Pero ya no puedes ser internacional con ellos, ¿no? (Por haber jugado con Países Bajos)
No, no.
Ya hablaremos de ello. Antes, ¿qué sensaciones te dejó el primer partido de la pretemporada?
Muy buenas. Fue muy bonito volver a jugar porque hacía unas siete u ocho semanas que no disputaba un partido. Después del descanso, siempre es agradable volver a competir. Además, era mi primer encuentro con mis nuevos compañeros. Entrenar no es lo mismo que jugar un partido, así que fue una buena experiencia. También me gustó ver que muchos aficionados hicieron el viaje para apoyarnos.
Cuando supe que existía la posibilidad de venir al Espanyol me hizo muchísima ilusión. La idea de jugar en LaLiga me entusiasmaba y por eso decidí venir
¿Qué te convenció para pensar que el Espanyol era el siguiente paso ideal en tu carrera?
El verano pasado fiché por el Burnley y jugar en la Premier League era un sueño para mí. Después empecé a pensar cuál debía ser el siguiente paso para seguir creciendo como futbolista y sentía que LaLiga era una competición que encajaba muy bien con mis características y que podía convertirme en un jugador todavía mejor. Cuando supe que existía la posibilidad de venir al Espanyol me hizo muchísima ilusión. La idea de jugar en LaLiga me entusiasmaba y por eso decidí venir.
Sé sincero. ¿Te cansa un poco escuchar constantemente el nombre de Carlos Romero cuando se habla del lateral izquierdo?
No, para nada. Ya sabía antes de llegar que se hablaba mucho de él. Vi bastantes partidos del Espanyol y comprobé que hizo una muy buena temporada. No me molesta que se hable de él. Al final esto es el fútbol: unos jugadores llegan y otros se marchan. Ahora él está en otro sitio y yo estoy aquí. Mi único objetivo es centrarme en lo que viene.
Dijiste también que eso suponía un reto para ti porque confiabas en poder rendir igual o incluso mejor. ¿Lo ves así?
Yo no hago comparaciones. Él lo hizo muy bien y eso es algo positivo. Lo único que quiero decir es que el fútbol funciona así: los jugadores van y vienen. Ahora me toca a mí. Lo que quiero es ser yo mismo y no pensar demasiado en lo que pasó antes.
En tu presentación comentaste una frase que llamó la atención: antes que futbolista eres una persona. ¿Siempre has tenido esa manera de entender las cosas?
Sí. Mi vida no gira alrededor del fútbol. El fútbol es algo que me apasiona, probablemente lo que más me gusta hacer, pero no es la base de mi felicidad. No quiero que mi estado de ánimo dependa de si las cosas van bien o mal en el fútbol. Intento separar ambas cosas y creo que esa forma de vivir me funciona muy bien. Cuando soy feliz en mi vida personal, juego mejor al fútbol. Por eso trato de centrarme mucho en mantener ese equilibrio.
¿Y realmente consigues separar ambas facetas?
Creo que sí. En mi experiencia he visto que a algunos futbolistas les cuesta mucho hacerlo. Llegan a casa y siguen pensando únicamente en el fútbol. En mi caso funciona mejor de otra manera. Cuando estoy aquí, entrenando o jugando, solo pienso en el fútbol. Pero cuando llego a casa intento desconectar. Me gusta estar con mi mujer, con mi perro, hacer otras cosas... Ese equilibrio me ayuda.
En los Países Bajos tuviste una trayectoria muy buena. Incluso llegaste a ser internacional con la selección absoluta cuando Ronald Koeman era el seleccionador. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia?
Fue algo muy bonito. Cuando eres niño sueñas con llegar a la selección. Países Bajos es una selección muy potente y entrar no es nada fácil. Aun así conseguí disputar algunos partidos y formar parte del grupo. Creo que la última convocatoria fue en noviembre (2025), así que incluso el año pasado seguía formando parte de la selección. Sinceramente, creo que representar a tu país es una de las cosas más bonitas que puede vivir un futbolista. Ya hemos visto lo que supone jugar un Mundial con España y ver perfectamente lo especial que es competir con la selección nacional.
¿Viste todo el Mundial?
Sí, vi muchísimos partidos. Evidentemente me dio pena que Países Bajos quedara eliminado tan pronto, antes de lo que todos esperábamos. Pero me encanta el fútbol, así que seguí muchos partidos igualmente.
El fútbol es algo que me apasiona, probablemente lo que más me gusta hacer, pero no es la base de mi felicidad. No quiero que mi estado de ánimo dependa de si las cosas van bien o mal en el fútbol.
¿Qué laterales izquierdos te llamaron más la atención durante el torneo? Además de Cucurella, evidentemente
El lateral de Cabo Verde...
¿Sidney, el del golazo a Argentina?
Sí, es neerlandés, así que lo conozco un poco. Creo que hizo un gran torneo.
Hablamos ya de un punto alto como la selección, pero también atravesaste una etapa muy complicada con la lesión de rodilla. ¿Cómo viviste aquel proceso de recuperación y lo difícil que fue volver a competir?
Fue muy duro. En ese momento estaba probablemente en el mejor momento de mi carrera y, de repente, pasé al peor. Es increíble cómo de un día para otro puedes pasar de estar arriba del todo a estar abajo. Pero eso también me hizo darme cuenta de algo que comentaba antes: la vida no es solo fútbol. Un día todo el mundo habla de ti como si fueras el mejor jugador del mundo y, dos semanas después, nadie presta atención a lo que haces. Esa fue una lección muy importante para mí. Me hizo valorar muchísimo más el simple hecho de estar sano y poder jugar. Por eso ahora disfruto cada minuto que paso sobre el campo, da igual si es en un gran estadio o en un partido amistoso como el de hace un par de días. Lo importante es poder jugar. Ahora me encuentro muy bien físicamente, me siento en forma y me considero afortunado por poder estar aquí.
¿Sientes la misma confianza en ti mismo que tenías antes de la lesión?
Sí, sinceramente sí. Me siento exactamente igual. Es verdad que hay algunas cosas a las que tienes que prestar un poco más de atención antes de un entrenamiento o de un partido, pero más allá de eso me encuentro al cien por cien y físicamente muy bien.
Después de esa lesión fichaste por el Burnley y conociste el fútbol inglés. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de la Premier League?
Diría que la igualdad entre los equipos. Quizá haya cinco clubes que estén claramente por encima del resto, pero, a partir de ahí, el nivel es muy parecido. No existen partidos fáciles. Eso fue lo que más me sorprendió. Incluso cuando nosotros estábamos luchando por no descender y acabamos bajando de categoría, en los entrenamientos se veía un nivel altísimo. La calidad de los equipos y de los jugadores es impresionante.
¿Crees que esa experiencia en la Premier te ha convertido en un mejor futbolista?
Sin ninguna duda. Cada semana jugaba contra algunos de los mejores futbolistas del mundo. Me enfrenté a jugadores como Salah, Semenyo, Saka... Ese tipo de partidos te hacen crecer. Es una experiencia que ahora llevo conmigo. Sé lo que significa jugar en grandes estadios y enfrentarte a futbolistas de primer nivel mundial. Espero poder aportar todo ese aprendizaje aquí.
Un día todo el mundo habla de ti como si fueras el mejor jugador del mundo y, dos semanas después, nadie presta atención a lo que haces. Esa fue una lección muy importante para mí. Me hizo valorar muchísimo más el simple hecho de estar sano y poder jugar
¿Y qué tal era la vida allí, fuera del campo?
En realidad no vivía en Burnley, sino en Mánchester, y la verdad es que estaba muy bien. Eso sí, allí llueve muchísimo.
No es como aquí...
No, desde luego que no. Pero se vivía bien. Además, me recordaba bastante a mi ciudad, Róterdam. Encuentro bastantes similitudes y, además, solo tenía unos 45 minutos de vuelo hasta casa. Cuando tenía uno o dos días libres aprovechaba para volver a los Países Bajos con bastante frecuencia, así que fue una etapa en la que viví muy bien.
Ahora estás en Barcelona, haciendo la concentración en Navata. Por cierto, ¿qué tal llevas el español?
Estoy aprendiendo. La verdad es que durante los entrenamientos ya entiendo bastantes cosas, aunque todavía me cuesta hablar. Cuando el entrenador da instrucciones voy comprendiendo cada vez más. También ayuda que muchas expresiones se repiten constantemente, así que poco a poco voy entendiendo mejor el idioma.
¿Te estás preparando para que la próxima entrevista pueda ser ya en español?
Sí, claro. Mi mujer y yo vamos a aprender juntos. Espero que si vuelves dentro de unas semanas o unos meses ya pueda hacer una parte de la entrevista en español.
¿Qué es lo que más te está pidiendo Manolo González en estos primeros días?
Creo que, hasta ahora, no se trata tanto de táctica ni cosas por el estilo. Por lo que percibo y veo en él, tiene mucha pasión. Y creo que eso es lo único que espera de mí en este momento: que, si juego, lo dé todo. Que, si entreno, lo dé todo. Y también fuera del campo; diría que es un equipo que se caracteriza por una gran disciplina y respeto. Se trata simplemente de tratar bien a todo el mundo y de ser puntual en las citas. Por lo demás, creo que basta con darlo todo. Y eso es exactamente lo que puedo hacer.
¿Cuáles son tus objetivos personales para esta temporada? ¿Qué tendría que pasar para que, al acabar el curso, dijeras: "Ha sido una buena temporada para mí"?
Es una pregunta difícil. A nivel personal, evidentemente estaría satisfecho si consigo jugar muchos partidos. Eso siempre es importante para cualquier futbolista. Pero no quiero verlo solo desde un punto de vista individual. También pienso mucho en el equipo. Ya lo dije durante mi presentación: me gustaría que hiciéramos una temporada mejor que la del año pasado. Creo que se ha mantenido gran parte de la plantilla y también el cuerpo técnico, así que lo lógico es intentar seguir creciendo y mejorar. Si conseguimos hacerlo mejor que la temporada pasada, yo me daré por satisfecho.
Has dicho que en la Premier juegan algunos de los mejores futbolistas del mundo. ¿Qué esperas del campeonato español?
Ya puedo hacerme una idea por lo que estoy viendo en los entrenamientos. Es un fútbol muy diferente. Diría que los jugadores son más técnicos. Se nota mucho en los primeros controles, en la calidad del pase y en ese tipo de detalles. Creo que eso es lo que me voy a encontrar: un fútbol con un componente técnico muy importante. En Inglaterra el juego suele ser mucho más directo, con muchos balones largos y muchos contraataques. Aquí espero un fútbol más elaborado y técnico.
¿Crees que ese estilo encaja mejor con tus características?
Yo diría que soy una mezcla de ambos estilos. Tengo capacidad para correr mucho, físicamente me encuentro muy bien, pero también me gusta tener el balón y participar en el juego. Así que veremos cómo se desarrolla todo.
Por lo que percibo y veo en él (Manolo González), tiene mucha pasión. Y creo que eso es lo único que espera de mí en este momento: que, si juego, lo dé todo. Que, si entreno, lo dé todo. Y también fuera del campo; diría que es un equipo que se caracteriza por una gran disciplina y respeto.
Hablabas de mejorar la clasificación del año pasado. Si tuvieras que imaginar un puesto en el que pensaras: "Si acabamos aquí, estaré realmente satisfecho", ¿cuál sería?
Es complicado decir un número concreto. También depende mucho de cómo transcurra la temporada. Hay que ver cómo evolucionan las cosas. Lo importante es mejorar con respecto al año pasado. Evidentemente, si termináramos quintos sería algo increíble, pero ahora mismo es muy pronto para hablar de posiciones. Lo único que podemos hacer es trabajar al máximo y tratar de conseguir el mejor resultado posible.
¿Has podido tener ya algún contacto con la afición?
La sensación que tengo es que la gente está muy contenta con mi llegada. Yo no llevo personalmente mis redes sociales, así que realmente no sé demasiado lo que se comenta allí. Pero lo que vi hace un par de días en el partido fue muy bonito. La afición estaba contenta y mucha gente incluso ya conocía mi nombre. Eso siempre hace ilusión. Tengo muchas ganas de verlos también en el RCDE Stadium.
¿No utilizas Instagram?
Tengo cuenta, pero no la gestiono yo.
¿Por qué? ¿No te gustan demasiado las redes sociales?
No demasiado. No uso TikTok ni paso el día en Instagram. No me gusta estar continuamente deslizando el dedo y viendo información que, sinceramente, no me aporta nada.
¿Qué prefieres hacer en tu tiempo libre?
Me gusta estar con mi mujer, con mi perro, ir al parque, ver una película o una serie, o simplemente quedarme en casa. Eso es lo que disfruto. No me gusta pasarme el día en Instagram.
También comentaste que ya has terminado con los tatuajes, que no quieres hacerte más. ¿De dónde nació esa afición?
Desde muy pequeño. Recuerdo que cuando tenía unos once años ya le decía a mi madre que quería tener el cuerpo completamente cubierto de tatuajes. Los veía por la televisión y me parecían muy bonitos, muy llamativos. Me gustaban mucho y, al final, terminé haciéndolo.
¿Cuál fue el último tatuaje que te hiciste?
Este de aquí (señalando su pierna izquierda). De hecho, todavía no está completamente terminado. Pero creo que ya es suficiente. Estoy contento así y no quiero hacerme más.
Para terminar, ¿qué mensaje te gustaría enviar a los aficionados del Espanyol antes de que empiece la temporada?
Lo que puedo prometerles es que, cada vez que salte al campo, intentaré devolverles todo el apoyo que nos den con toda la energía que tenga. Quiero que, cuando termine cada partido, llegue a casa completamente agotado porque lo he dado absolutamente todo. Eso sí puedo prometerlo. Y espero que ellos hagan exactamente lo mismo desde la grada: que vengan al estadio, nos transmitan toda su energía y que, entre todos, podamos conseguir que sea una gran temporada.
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