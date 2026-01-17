Habrá sanción al Espanyol por el lanzamiento de botellas en el partido contra el Girona

El Espanyol se marchó enfadado y molesto este viernes del RCDE Stadium tras la derrota contra el Girona en un derbi bastante caliente. Con este nuevo tropiezo, el conjunto perico acumula ya tres jornadas consecutivas sin conocer la victoria y necesita reaccionar cuanto antes para recuperar la dinámica que le permitió cerrar el año con buenas sensaciones.

Más allá de la derrota, los pericos se mostraron visiblemente molestos con el arbitraje de Galech Apezteguía. El colegiado sancionó al Espanyol con dos penaltis, en jugadas bastante dudosas, que irritaron a la afición blanquiazul durante todo el partido.

Y gran parte de esta frustración se dejó sentir en los minutos finales del encuentro. Ya en el tramo final del enfrentamiento y después de varias provocaciones de los visitantes, se produjeron varios lanzamientos de botellas, específicamente en el área que protegía Paulo Gazzaniga, cerca del Gol de El Prat, que llegaron a golpear al arquero visitante.

En ese sentido, el árbitro recogió en el acta todo lo sucedido: "En el minuto 94, tras la consecución del segundo gol del Girona se produjeron lanzamientos de botellas sin tapón, con líquido en su interior, por parte de aficionados del equipo local, llegando a impactar una de ellas en la espalda del portero visitante sin causar daño aparente. Por este motivo se activó la fase 1 del protocolo de lanzamientos sin que ocurrieran más incidentes".

Cabe destacar que el RCDE Stadium ya está apercibido desde la temporada pasada y cuenta con el precedente del derbi contra el FC Barcelona, que también recogió García Verdura: "En el minuto 90 se lanzaron varias botellas semillenas y cerradas desde la grada situada en la esquina derecha saliendo del túnel de los vestuarios. Donde se ubicaban aficionados del equipo local, identificados con las camisetas y bufandas que lo portaban. Dichas botellas no llegaron a impactar en ningún jugador ni causar ningún daño, y se tuvo que anunciar por megafonía para que cesaran este tipo de comportamientos, sin volver a repetirse".

En ese momento, el Espanyol fue sancionado con una multa económica de carácter reducido, que rondaba los 300 euros, al considerar el lanzamiento de botellas como una alteración del orden del encuentro de carácter leve. La diferencia esta vez radica en que sí impactaron en Gazzaniga, aunque es cierto que el portero argentino no necesitó asistencia, un factor que podría salvar al club de un cierre parcial.

No se descarta ningún escenario

Según la redacción del árbitro de anoche, la sanción se encamina más hacia una multa. De esta manera, el Espanyol podría ser sancionado con la multa máxima de 602 euros por esta reincidencia, tras haber recibido hace pocas semanas una sanción de grado medio. Aunque, por el momento, todos los escenarios son posibles.

Lo que está claro es que el Comité de Disciplina de la RFEF incluirá nuevamente el estadio del Espanyol en su próxima sesión como tema a tratar tras este último suceso. El club perico ya se está preparando para cualquier eventualidad y lo tienen muy claro: si se opta por un cierre parcial del RCDE Stadium, no dudarán en presentar un recurso.

Por su parte, el Espanyol activará el protocolo para analizar las imágenes de las cámaras y así poder identificar a los autores de los lanzamientos. Una vez localizados, el club sancionará a los responsables con las medidas correspondientes e incluso podría retirarles el carnet de socio si fuese necesario.