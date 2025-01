Manolo González, entrenador del Espanyol, valoró la actuación de su equipo tras el 1-1 ante el Leganés en Cornellà, aunque lamentó la acción del gol anulado a Veliz por unas manos del atacante perico.

"Me gustaría decir lo que pienso, pero no puedo porque me pondrían en la jaula. La mano del 1-1 la ha visto todo el mundo. No hay que saber de fútbol. Es muy clara. Sé que su faena es muy difícil, pero para eso tienen el VAR. No cambia el partido porque hemos seguido jugando bien, pero nos hubiera dado ese plus de tranquilidad", dijo el entrenador del Espanyol.

En ese sentido, Manolo insistió en la reunión con los árbitros a comienzos de temporada, "pero siempre son la misma historia y pasa lo mismo".

"Para mí es mano, pero si lo digo me dirían que es cosa de criterio. Es muy difícil su trabajo. Soy consciente. Pero son situaciones que no quedan claras, quizás soy corto y no me quedan claras a mí, pero no se entienden”.

Sobre el juego de su equipo, el técnico admitió irse con mal sabor de boca. "Te vas decepcionado porque hemos hecho una primera parte muy buena. Teníamos el partido controlado, pero cambia con el 1-1. Hasta el 70 entonces estado bien, pero cuando hemos dejado de tener el balón y es cuando nos crean ocasiones. 70 minutos bastante buenos, sobre todo la primera parte, pero hay que estar mejor".

Admitió Manolo que su equipo sufre "ansiedad por ganar". "Queremos llegar rápido y cuando hemos dejado de tener paciencia y criterio es cuando han llegado sus ocasiones. Hemos hecho cosas bien y para ganar, pero se nos va el partido en estas situaciones".

"Estoy convencido que haremos más de 16 puntos. Estoy convencido. El equipo estará en Primera, pero hay que ser más contundentes en las áreas. Dejamos los partidos abiertos y hay que evitarlos. Cuando tienes ansiedad por ganar el partido se abre más y te generan ocasiones. Hay que evitar eso", añadió.

"Lo que necesitamos es ser contundentes. Lo otro no depende de mí. Depende del club. A todo el mundo le gusta tener a Mbappé y esta gente, pero hay que ceñirse a lo que podemos controlar. Trabajamos muchas situaciones de área y hay que seguir trabajándolas. Lo jodido sería que no llegáramos a portería. Hemos llegado muchas veces y ha jugado bien, pero te vas con cara de tonto".